Ariana Grande estrena el tétrico videoclip de 'hate that i made you love me'

Tres días después del lanzamiento del primer single de petal, hate that i made you love me, Ariana Grande lo convierte en película a través de su videoclip, ya disponible en todas las plataformas.

El vídeo musical, dirigido por Christian Breslaver, recrea una 'película de terror', en la que un hombre parece enterrar el cuerpo de la artista, pero ella se le aparece en forma de fantasma, provocándole terror.

La artista no se rinde y continúa buscando venganza, por lo que sigue al hombre herido mientras él intenta huir de ella. Y es que la cantante se ha construido un refugio bajo tierra, donde consulta todas sus notas para hacer realidad su deseo de asustar con aquel hombre que la hirió.

A la par, el hombre se vuelve loco y no para de sufrir infortunios: se quema en su propia casa, visita un bar de carretera totalmente chamuscado y se encuentra a Ariana Grande de camarera, cocinera, clienta multiplicada...

El hombre finalmente busca el cuerpo de la artista, pero acaba encontrando su refugio bajo tierra. Y es entonces cuando Ariana Grande acaba enterrándolo en él para cumplir con su cometido.

Sobre el single

hate that i made you love me está compuesto y producido por la propia artista junto a Max Martin e ILYA, a quienes describe como sus "colaboradores favoritos y los seres humanos más queridos del mundo". Según ha revelado la estadounidense, hate that i made you love me surgió mientras preparaba sus próximos conciertos.

"He estado ensayando y preparando nuestro show para ustedes. De alguna manera, todo esto coincidió con el lanzamiento de una de mis canciones favoritas de todas las que alguna vez les entregaré a ustedes", ha escrito Grande en una historia de Instagram. "Estoy muy agradecida por todo el arte, los momentos y las canciones que hemos compartido. No puedo esperar a este nuevo capítulo y a todas las sorpresas que tengo preparadas para ustedes. Gracias por su amor y por permitir que todo esto exista. Brindemos por este nuevo capítulo y la era de petal".

La melodía de hate that i made you love me apuesta por los sintetizadores, la batería y la guitarra para conseguir un sonido más oscuro y dramático respecto a su último álbum, eternal sunshine (2024). Por su parte, la canción narra una historia de desamor ya superada con cierto humor: "Odio haberte hecho amarme / Lo siento si me convertí en tu tipo / Sí, yo, yo odio haberte hecho amarme / Porque apenas lo intenté", dice el estribillo traducido del inglés. Sin embargo, también se puede interpretar como una crítica al fenómeno fan tóxico y obsesivo.