Ariana Grande sorprende con una canción inédita por el décimo aniversario de 'Dangerous Woman'

A pesar de que Ariana Grande está abriendo camino a una nueva era musical en su carrera con el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, Petal, la cantante no se olvida de sus inicios.

Por el décimo aniversario de Dangerous Woman, su tercer álbum de estudio, Ariana ha querido celebrar con todos sus fans regalándoles una edición especial del disco con algunas variaciones.

La primera de ellas es la portada, la cual conserva el blanco y negro, pero reemplaza la imagen de Ariana llevando una máscara de cuero estilo conejita Playboy por otra en la que la vemos llevando unas orejas blancas de un material más sedoso y unos mitones blancos.

Este cambio no es para nada aleatorio, sino que puede querer representar la evolución de Ariana como artista y persona, pero permaneciendo a la vez fiel a su esencia.

"Un álbum y una era que siempre tendrán un lugar muy especial en mi corazón. Gracias por el cariño que le han demostrado a este proyecto durante la última década y por los recuerdos más hermosos e importantes…", compartió Ariana sobre esta edición que contiene éxitos como Into You y Side to Side.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención a los fans es la inclusión de una nueva canción que supone una nueva versión del ya existente tema Knew Better / Forever Boy y que tiene por título Knew Better Part Two.

A pesar de que la letra se mantiene prácticamente igual, añade un verso que no está presente en la canción original. Además, la canción tiene arreglos distintos, así que verdaderamente suena distinta, recordando a la original, pero teniendo su propia esencia.

Además, también han salido a la venta nuevas ediciones en formato físico del disco, junto con merch exclsuvo.

Letra de 'Knew Better Part Two'

[Verse 1]

Say you could turn me on

Boy, but that's about it

You can say what you wanna

But I wouldn't believe it

You could write all them songs

That's the game that you play

Tryna right all them wrongs

But you can't make me stay

[Pre-Chorus]

'Cause I, see right through you, boy

And I, I (Feelin' you no more)

I ain't feelin' you no more, I ain't feelin' you no more

[Chorus]

If you knew better

Boy, you would do better

Can't nobody love you like I do

Baby, I could do better

Boy, if you knew better

You would do better

Baby, if you love me like I love you

Maybe we could be together

[Post-Chorus]

'Cause ain't nobody like me, ain't nobody like me

Ain't nobody like me, ain't nobody like me

Ain't nobody like me

Ain't nobody like me, ayy

Ain't nobody like me

Ain't nobody like me

Ain't nobody like me

Ain't nobody like me, baby

[Verse 2]

Make a mistake, you better learn from it

Play with tea, you get burned from it

My daddy always told me, "If he makes you cry

He ain't the one, you better run from him"

He used to get to me mentally

I don't fuck with your energy

If you knew better, you would do better

But you don't know shit, so I'll do better

Got a new 'do, and some new shoes

Just to go with my new boo

Lovin' me like he used to

And I ain't even worried 'bout it this time (Shit)

I know he gon' be the one to treat me just right (Just right)

Never had a motherfucker this tight (Sheesh)

So baby, this is what your soulmate look like

I look good, right?

[Chorus]

If you knew better

Boy, you would do better (Hey)

Can't nobody love you like I do

Baby, I could do better

Boy, if you knew better (Boy, if you knew)

You would do better

Baby, if you love me like I love you

Maybe we could be together

[Post-Chorus]

'Cause ain't nobody like me, ain't nobody like me

Ain't nobody like me, ain't nobody like me

Ain't nobody like me (Oh)

Ain't nobody like me (Ain't nobody like me, yeah)

Ain't nobody like me (Sheesh)

Ain't nobody like me (Ain't nobody like me)

Ain't nobody like me

Ain't nobody like me, baby (Uh-uh)

[Outro]

Nobody like me, mm, ain't nobody like me, me

Ain't nobody like me, ayy