Los artistas españoles nominados a los Premios Lo Nuestro 2026

La gala de los Premios Lo Nuestro 2026 tendrá lugar esta noche con la entrega de un total de xxxxx galardones que premiarán la música en español y varias actuaciones de altura por parte de artistas hispanohablantes.

Entre los nominados de este año, encontramos a grandes figuras de la música como Bad Bunny, quien ha recibido 10 nominaciones, Shakira, Marc Anthony, Rauw Alejandro o Gloria Estefan.

Además, también podremos ver algunas actuaciones en directo para amenizar la noche y hacer gozar a los asistentes, contando con la presencia de artistas como J Balvin o Melody.

Sin embargo, la gala también tendrá presencia española, siendo Alejandro Sanz el más nominado de nuestro país con un total de cinco nominaciones.

Pero no ha sido el único, sino que en total diez españoles han sido nominados. A continuación, te contamos quiénes son:

Alejandro Sanz

Con cinco nominaciones, Alejandro Sanz llegará glorioso a la gala de los Premios Lo Nuestro por su trabajo con el disco ¿Y ahora qué +?. El madrileño ha sido nominado a Álbum del Año junto a grandes artistas como Bad Bunny, Artista Pop Masculino del Año, Canción del Año (Pop) por Palmeras en el Jardín, Colaboración del Año (Pop) por Bésame (junto a Shakira) y La Mezcla Perfecta del Año por El Vino De Tu Boca (junto a Carín León).

Aitana

Que Aitana arrasó con el lanzamiento de su álbumCuarto Azul es todo un hecho y ahora ha llegado el momento de recibir un reconocimiento por su trabajo. Con este trabajo ha conseguido ser nominada a Artista Pop Femenina Del Año y Álbum Del Año Pop, además de las nominaciones a Canción del Año (Pop/Urbano) y Mejor EuroSong (Pop/Urbano) por 6 de Febrero.

Bad Gyal

Con tres nominaciones, Bad Gyal es otra de las grandes nominadas de nuestro país. La nominación más importante que ha recibido la catalana es la de Artista Femenina Del Año (Urbano), pero también ha sido seleccionada con Da Me en Mejor EuroSong (Pop/Urbano) y 2AM (junto a Sebastián Yatra) en Colaboración del Año (Pop/Urbano).

Quevedo

Viajando hacia las islas, el canario Quevedo se ha hecho con dos nominaciones. Dos de ellas corresponden a su colaboración con Myke Towers Soleao, en Canción del Año (Urbano) y AfroBeat del Año; mientras que la tercera la ha recibido en Mejor EuroSong (Pop/Urbano) por su éxito Tuchat.

Lola Indigo

Con Lola Índigo, pasamos a los artistas que han recibido una nominación, en su caso por Mojaita en la categoría de Mejor EuroSong (Pop/Urbano).

Abraham Mateo y Ana Mena

Abraham Mateo y Ana Mena han sido los únicos españoles que han sido premiados en las mismas categorías, consiguiendo una nominación a Mejor EuroSong (Pop/Urbano) por su hit Quiero Decirte.

Melody

La reina eurovisiva también se disputa el galardón a Mejor EuroSong (Pop/Urbano) por su mayor éxito de los últimos años: Esa Diva.

Otros nominados

Dentro de la categoría de Mejor EuroSong (Pop/Urbano), JC Reyes ha sido nominado a Tatami y Rels B a Tu Vas Sin (Fav)

Por otro lado, Enrique Iglesias ha sido nominado a Colaboración del año (Pop/Urbano) por su tema Tamo Bien (junto a Pitbull y IamChino).