Rosalía abandona el tabaco antes de empezar sus conciertos: "No estoy fumando nada"

Rosalía ha dejado de fumar... de momento. La catalana ha desvelado en redes sociales que lleva un tiempo alejada del tabaco por una cuestión profesional. El próximo 16 de marzo, la artista comienza en Francia su gira de conciertos LUX TOUR, y dejar de fumar le permite cuidar la salud de su voz.

"Estoy a punto de empezar tour y no estoy fumando nada", ha comentado Rosalía en su perfil de TikTok, que cuenta con 33 millones de seguidores. En el vídeo, la artista ordena cosas sin las que no puede vivir. Por ejemplo, el café lo sitúa en el último puesto y el amor en el primero.

A la hora de valorar el tabaco, Rosalía ha puesto cara de circunstancias y lo ha situado en el penúltimo lugar. Cabe destacar que este vídeo llega pocos días después de hacerse pública la denuncia de Nofumadores.org contra el pódcast de Soy una pringada y Rosalía por fumar durante su entrevista.

La denuncia a Rosalía por fumar en una entrevista

El pasado 11 de febrero, Nofumadores.org registró una denuncia en el Ministerio de Sanidad contra el pódcast de Soy una pringada y Rosalía por aparecer fumando durante una entrevista difundida en redes sociales, con lo que la entidad considera que infringieron la Ley Antitabaco.

Durante la conversación, Rosalía interrumpió la entrevista para fumar un cigarrillo en un espacio interior cerrado, invitando a la presentadora a compartirlo, de forma que ambas aparecían fumando ante las cámaras. La entidad presentó la denuncia en la Subdirección General de Promoción, Prevención y Equidad en Salud, asegurando que estos hechos suponen una triple vulneración de la normativa vigente.

En primer lugar, por fumar en un espacio interior cerrado, que entraría en la categoría de centro de trabajo. En segundo término, por el incumplimiento del artículo 9 de la Ley Antitabaco, que prohíbe expresamente que en los medios de comunicación y servicios de la sociedad de la información los presentadores, colaboradores o invitados aparezcan fumando o muestren, directa o indirectamente, marcas de productos del tabaco.

La tercera infracción es contra el artículo 17 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, donde se prohíbe de forma clara toda comunicación comercial, promoción o exhibición de productos de tabaco en contenidos audiovisuales y en redes sociales, incluidos aquellos difundidos a través de plataformas digitales y servicios bajo demanda.

La denuncia a la que tuvo acceso Europa Press también informa de que Rosalía compartió en reiteradas ocasiones contenido en sus redes sociales donde aparece fumando y mostrando grandes cantidades de cigarrillos donde se puede apreciar la marca de tabaco que fuma. "Este comportamiento es claramente una violación de la normativa vigente que prohíbe la promoción y publicidad de productos de tabaco en medios de comunicación audiovisuales y redes sociales", advierte en la denuncia.