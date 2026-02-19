U2 reivindica la libertad en 'Days Of Ash', un EP inspirado en las historias humanas detrás de la actualidad

Antes del lanzamiento de un nuevo álbum a finales de 2026, el EP Days Of Ash es una colección independiente de U2 con cinco nuevas canciones y un poema. Son una respuesta inmediata a los acontecimientos actuales e inspirada en las muchas personas extraordinarias y valientes que luchan en primera línea por la libertad. Cuatro de las cinco canciones tratan sobre personas —una madre, un padre, una adolescente— cuyas vidas fueron brutalmente truncadas. Un soldado que preferiría estar cantando, pero que está dispuesto a morir por la libertad de su país.

"Ha sido muy emocionante volver a reunirnos los cuatro en el estudio durante el último año...", comenta Bono. "Las canciones de Days of Ash son muy diferentes en cuanto a estilo y temática a las que incluiremos en nuestro álbum a finales de año. Las canciones de este EP no podían esperar; estaban impacientes por salir al mundo. Son canciones de rebeldía y consternación, de lamento. A pesar de toda la atrocidad que vemos normalizada a diario en nuestras pequeñas pantallas, no hay nada normal en estos tiempos locos y enloquecedores, y tenemos que plantarles cara antes de poder volver a tener fe en el futuro. Y los unos en los otros", añade.

Por su parte, Larry Mullen Jr. reflexiona: "¿Quién necesita escuchar un nuevo disco nuestro? Solo depende de si estamos haciendo música que creemos que merece ser escuchada. Creo que estas nuevas canciones están a la altura de nuestros mejores trabajos. Desde nuestros inicios, nunca hemos rehuido tomar partido y, a veces, eso puede ser un poco complicado; siempre hay algún tipo de reacción adversa, pero es una parte importante de lo que somos y de por qué seguimos existiendo".

'American Obituary'

American Obituary habla del impactante suceso que el mundo presenció en Minneapolis (Minnesota) el 7 de enero de 2026, cuando Renée Nicole Macklin Good, una idealista madre de tres hijos, fue asesinada a quemarropa mientras ejercía su derecho a manifestarse pacíficamente.

'The Tears Of Things'

The Tears Of Things toma prestado su título de un libro del fraile franciscano Richard Rohr, que examina, a través de los escritos de los profetas judíos, cómo se puede vivir con compasión en una época de violencia y desesperación. La canción imagina una conversación entre el David de Miguel Ángel y su creador... en la que el joven con la honda y cinco piedras lisas rechaza la idea de que tiene que convertirse en Goliat para derrotarlo.

'Song of the Future'

Song of the Future rinde homenaje a la vida de Sarina Esmailzadeh, una joven iraní de 16 años, una de las miles de estudiantes que salieron a las calles como parte del movimiento Mujer, Vida, Libertad en 2022. Estas protestas fueron provocadas por la muerte de Jina Mahsa Amini, una joven kurdoiraní que falleció en Teherán el 16 de septiembre de ese año a causa de las lesiones sufridas tras su detención por la denominada "policía moral" por no llevar el hiyab de acuerdo con las normas gubernamentales. Siete días después, Sarina fue golpeada por las fuerzas de seguridad iraníes y murió a causa de sus lesiones, aunque el régimen afirmó que se había suicidado. La canción pretende capturar el espíritu libre de Sarina, la promesa y la esperanza de su corta vida.

'Wildpeace', un poema

El EP Days of Ash incluye una lectura de Wildpeace, un poema del autor y poeta israelí Yehuda Amichai, a cargo de la artista nigeriana Adeola, de Les Amazones d'Afrique, con música de U2 y Jacknife Lee.

'One Life At A Time'

One Life At A Time está dedicada a Awdah Hathaleen, un padre palestino de tres hijos. Activista no violento y profesor de inglés, Awdah fue asesinado en su pueblo de Cisjordania por el colono israelí Yinon Levi el 28 de julio de 2025. Awdah fue consultor del documental ganador de un Óscar No Other Land, realizado por palestinos e israelíes. En su funeral, uno de los directores, Basel Adra, habló del asesinato de su amigo y de la experiencia de los palestinos que están siendo borrados "una vida tras otra". U2 tomó esa frase y le dio la vuelta para sugerir que se logrará una resolución pacífica "una vida tras otra".

'Yours Eternally'

En Yours Eternally, Bono y The Edge cuentan con la colaboración vocal del músico ucraniano convertido en soldado Taras Topolia, así como de Ed Sheeran. En la primavera de 2022, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Bono y The Edge viajaron a Kiev para tocar en una estación de metro por invitación del presidente Zelensky. Un par de días antes, Ed puso en contacto a Taras Topolia, y por extensión a su banda Antytila, con Bono. Bono, Taras y The Edge se conocieron por primera vez en ese andén del metro. Desde entonces son amigos. Taras es la inspiración de Yours Eternally, una canción escrita en forma de carta de un soldado en servicio activo con un espíritu audaz y travieso a la altura del de Ucrania.

Yours Eternally también estará acompañada por un breve documental de cuatro minutos y medio dirigido por el cineasta y director de fotografía ucraniano Ilya Mikhaylus, que se estrenará el martes 24 de febrero, cuarto aniversario de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Rodada en diciembre de 2025, mientras Mikhaylus y su equipo estaban integrados en el Cuerpo Khartiya, formado por 40 000 soldados, la película captura la extraordinaria vida cotidiana de Alina y sus compañeros que luchan en el frente de la guerra.