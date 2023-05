Así es Blanka Stajkow, la cantante de Polonia que lleva el dancebreak de Chanel a Eurovisión 2023

La verás subirse al escenario del M&A Bank Arena de Liverpool y te acordarás seguro de Chanel en la pasada edición de Eurovisión. Blanka Stajkow, la representante de Polonia en el festival, parece haberse inspirado en el dancebreak de la cantante de SloMo y hace lo propio al interpreta Solo. Sus vídeos en los ensayos —así como los de la representante de Israel— han dado mucho que hablar en los días previos al inicio del festival.

La cantante de 24 años llama también la atención por otro parecido. Su look recuerda en exceso a Ariana Grande y son muchos los que han querido destacarlo en Twitter.

Blanka Stajkow se parece físicamente a Ariana Grande y también profesionalmente. Las dos cantantes empezaron su trayectoria en la música cuando eran adolescente. La intérprete de Florida empezó con 15 años y la polaca, con 13.

Conoce a Blanka Stajkow, la representate de Polonia

Blanka Stajkow nació en Szczecin, ciudad al noroeste de Polonia, en 1999. Su madre es una modelo polaca y su padre, un empresario búlgaro.

La joven cantante de 24 años no siempre ha vivido en Polonia. Pasó un año en Sofía, la capital de Bulgaria, y cuatro en Estados Unidos. A este país se trasladó para perseguir su sueño de ser cantante y ganó experiencia musical gras recorrer varios open-mic.

Su primer single lo lanzó con 13 años —Strong Enough en 2012— y su siguiente canción no llegó hasta 2021. Fue Better, que la cantante estrenó cuando participaba en el reality participaba en Top Model. Según contó, se unió de manera espontánea al programa y consiguió cosechar bastante éxito con un número en bikini sobre un unicornio inflable. Cautivó a los jueces y pasó a la siguiente etapa. Se despidió del programa en la etapa de bootcamp.

Al año siguiente, en 2022, firmó un contrato con la discográfica Warner y la primera canción que lanzó tras este acuerdo fue Solo, el 23 de septiembre, su tema en Eurovisión 2023.

Solo es una canción escrita a muchas manos. Además de Blanka Stajkow, participaron en su composición Bartłomiej Rzeczycki, Maciej Puchalski, Marcin Górecki, Julia Sundberg y los ya experimentados en el festival Mikołaj Trybulec (autor de canciones River, Friend of a friend y Universo) y Maria Broberg (compositora de Stay, representación moldava en Tel Aviv 2019).

La carrera de Blanka Stajkow en la música va más allá de

La representante polaca no solo canta, también es DJ y bailarina.

Qué dice la letra de 'Solo', la canción de Blanka Stajkow

Nene, es un poco loco

No sé cómo decirlo

Contigo pierdo los sentidos

Nene, ¿qué te ha pasado?

Pensé que te conocía

Pero ahora es momento de enfrentarlo

Tienes frío y calor, estás arriba y abajo

Estás jugando con mi mente

No oh oh, así no se hace

Así que deja que te lo explique

Ahora estoy mejor sola sola

Nunca me defraudo

Y ahora te mostraré mostraré

Lo que te estás perdiendo

Ahora estoy mejor sola sola

Nunca me defraudo

Y ahora te mostraré mostraré

Como bailo (sola)

Dime

¿Valió la pena

Jugar sucio? ¿Quién ríe ahora, nene?

Mírame

Ahora todos me miran

Apuesto que te arrepientes

Todo vuelve

Tienes frío y calor, estás arriba y abajo

Estás jugando con mi mente

No oh oh, así no se hace

Así que deja que te lo explique

Ahora estoy mejor sola sola

Nunca me defraudo

Y ahora te mostraré mostraré

Lo que te estás perdiendo

Ahora estoy mejor sola sola

Nunca me defraudo

Y ahora te mostraré mostraré

Como bailo (sola)

No no, me estoy yendo sola (sí)

Será mejor que me mires ahora

Porque sé como dejarlo

Voy a hacerlo sola

Oh, oh no, me estoy yendo sola

(Sí) Será mejor que me mires ahora

Porque sé como dejarlo

Entonces es claro ver que

Ahora estoy mejor sola sola

Nunca me defraudo

Y ahora te mostraré mostraré

Lo que te estás perdiendo

Ahora estoy mejor sola sola

Nunca me defraudo

Y ahora te mostraré mostraré

Como bailo (sola)