Así es 'Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)', la canción que cantará Lucas Paulano en Eurovisión Junior como representante de España

Así es 'Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)', la canción que cantará Lucas Paulano en Eurovisión Junior | GETTY

¡España ya tiene artista y canción para Eurovisión Junior 2026!

Y es que la candidatura acaba de completarse: Lucas Paulano es el representante de España en el certamen infantil. Se trata de un cantante jiennense de 10 años, elegido internamente por RTVE durante el mes de julio.

Su nombre se anunció el 30 de julio, pero ahora ya conocemos cómo suena la canción que representará a nuestro país en la duodécima edición del concurso en la que participa.

Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero) es una balada que habla del amor, los recuerdos y aquellas personas que permanecen para siempre en nuestro corazón. Lucas ya ha interpretado el tema en directo y se ha convertido en uno de los favoritos de los seguidores europeos de Eurovisión Junior.

El título mezcla italiano y español, y la propia delegación española presenta la canción como una propuesta cargada de sentimiento y nostalgia. El videoclip gira precisamente alrededor de la magia de los recuerdos y de las emociones asociadas a ellos.

Con esta propuesta, Lucas recogerá el testigo de Gonzalo Pinillos, que representó a España en 2025 con Érase una vez (Once Upon a Time) y terminó en quinta posición en Tiflis, Georgia.

Así es Lucas Paulano

Lucas Paulano ya era conocido por el público español: en 2025, cuando tenía solo ocho años, ganó la décima edición de La Voz Kids.

Después del concurso, Manuel Turizo lo invitó a actuar en tres conciertos de su gira española, celebrados en Granada, Madrid y Sevilla.

Además, estudia piano en el Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay de Jaén.

¿Cuándo y dónde será Eurovisión Junior?

El festival se celebrará el sábado 24 de octubre de 2026 en Ta' Qali, Malta. Esta edición contará con 16 países participantes, entre ellos España. El espectáculo comenzará a las 21:00 horas en España.