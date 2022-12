Así ha esquivado Rauw Alejandro la pregunta sobre su colaboración con Rosalía

La pregunta "¿para cuándo la colaboración?" en las entrevistas de Rauw Alejandro y Rosalía es cada vez más recurrente. El último en volver a escuchar la cuestión ha sido Rauw durante un podcast, pero el puertorriqueño ha esquivado la pregunta con mucha clase.

"¿Cuándo tú vas a sacar un tema con Rosalía?" le ha preguntado el conductor del podcast, que recordaba que la catalana aparece al final de Dile a Él, de su álbum Afrodisíaco.

Rauw ha empezado a justificar el por qué no hay colaboracion entre ambos, pero no ha terminado de dar una explicación: "No, pero nosotros no es como... Vivimos juntos tu me entiendes". "Pero sí tienen cosas juntas pero que no han sacado", le ha rebatido otro de los integrantes del podcast.

Pero el intérprete de Punto 40 ha terminado de evitar las preguntas sobre la colaboración con su novia alabando su trabajo como artista: "Tiene como 19 Grammy cabrón, estudios en universidades, ella como que tiene el talento, porque hay gente que es de oído, ella tiene ese talento, pero también se dedicó a estudiarlo", señalando que además de talentosa, es muy trabajadora.

Los entrevistadores han comenzado a hablar sobre las colaboraciones tan potentes y tan variadas que ha hecho Rosalía desde el inicio de su carrera, que involucran a artistas de talla mundial como J Balvin, The Weeknd, Bad Bunny o Travis Scott, haciendo hincapié en que eran unas combinaciones chocantes.

"No, porque ella tiene un montón de flows diferentes" ha respondido Rauw, "¿Y sabes qué es lo más cabrón? Que toda esa gente le tira a ella, ella es como la artista de los artistas", ha expresado, poniendo a Rosalía en lo más alto de la música, un puesto que se ha ganado con mucho trabajo y esfuerzo.