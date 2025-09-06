'Así me gusta a mí', la curiosa canción de Azuquita que le hizo saltar a la fama en los años 90

Pedro Bermúdez, el músico conocido artísticamente como Azuquita, ha muerto este viernes 5 de septiembre a los 47 años "después de luchar mucho tiempo contra la dichosa enfermedad", tal y como ha explicado su grupo Rumba Kings.

El valenciano destacó como músico en los años 90 creando su propio estilo, el rumbakalao, una mezcla entre la rumba española y el bakalao. Eso le permitió saltar a la fama en el año 1993 gracias a su versión rumbera de Así me gusta a mí, el éxito del DJ Chimo Bayo compuesto por Germán Bou.

La canción, que forma parte de su álbum Para bailar (1993), se hizo popular por su curiosa letra: "Chiqui tan chiquiti tan tan tan / Que tumbamban que tumban / Que tepetepetepete tan tan tan / Que tumban que tumban quete", dice la primera estrofa de la versión de Azuquita.

"Si la has oído, te va a gustar / Esta es la bomba que va a estallar / Tiene compuesta con gran sabor / Pa' que la bailes de corazón" o "Esta sí, esta no / Esta me gusta, me la como yo" son otros versos de Así me gusta a mí que conquistaron a miles de oyentes y amantes de la rumba.

Durante sus últimos años, Azuquita formó parte del grupo Rumba Kings mientras residía en Palma de Mallorca, donde ha muerto este viernes. "No tenemos palabras para expresar el dolor que sentimos", han dicho los integrantes de la banda. "Solo tenemos palabras buenas, de agradecimiento, porque además de ser nuestra familia, era como nuestro hermano, era único, como persona y como artista. Pedro, no es un adiós, es un hasta luego. Siempre serás un Rumba Kings".