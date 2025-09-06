Muere Azuquita, cantante y miembro de Rumba Kings, a los 47 años

El músico Pedro Bermúdez, conocido artísticamente como Azuquita, ha muerto en Palma de Mallorca "después de luchar mucho tiempo contra la dichosa enfermedad", tal y como explica su banda Rumba Kings.

Azuquita ha muerto a los 47 años este viernes 5 de septiembre. El artista, que nació en Valencia y vivía en Palma de Mallorca, era miembro de Rumba Kings, grupo que ha querido despedirse del cantante a través de una historia en Instagram.

"No tenemos palabras para expresar el dolor que sentimos", empiezan diciendo los integrantes de Rumba Kings. "Pedro Bermudez, Azuquita, nos ha dejado hoy, después de luchar mucho tiempo contra la dichosa enfermedad. Solo tenemos palabras buenas, de agradecimiento, porque además de ser nuestra familia, era como nuestro hermano, era único, como persona y como artista. Pedro, no es un adiós, es un hasta luego Siempre serás un Rumba Kings", termina diciendo el texto.

Azuquita destacó como músico en los años 90 creando su propio estilo, el rumbakalao, una mezcla entre la rumba española y el bakalao. Saltó a la fama en el año 1993 gracias a su versión rumbera de Así me gusta a mí, el éxito de Chimo Bayo. "Chiquitan chiquititan tan tan / Que tun pan pan que tun pan que tepe tepe", dice la canción.

El valenciano publicó tres discos entre 1994 y 1997. En los años 2000, Azuquita colaboró internacionalmente con el cantante alemán Matthias Reim, con quien hizo una versión bilingüe de Verdammt ich lieb dich.

Durante sus últimos años, ha formado parte del grupo Rumba Kings mientras residía en Mallorca.