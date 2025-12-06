De Enrique Iglesias a Shakira: todas las covers que ha cantado Dua Lipa en español durante su gira

Dua Lipacierra su gran gira Radical Optimism World Tour, proclamándose una vez más una gran estrella del pop.

Con este tour se ha recorrido Asia, Europa, Norteamérica y Latinoamérica, y la artista ha hecho único cada concierto gracias a la cover que se colaba en el setlist, una canción distinta en cada show para rendir homenaje a un artista local.

Sin límites lingüísticos, Dua Lipa ha demostrado su soltura en español, idioma en el que la artista ha dejado claro que tiene un gran interés. De hecho, lo estudia profundamente, y muestra sus progresos al hablarlo cada vez que tiene ocasión.

Y para muestra un botón: las famosas covers de sus conciertos en Madrid, Buenos Aires, Lima, Bogotá, Ciudad de México y Santiago de Chile han sido en español, invitando incluso a alguno de los artistas locales a los que ha versionado a cantar junto a ella sobre el escenario.

Repasamos todas las covers que Dua Lipa ha cantado en español a lo largo de su Radical Optimism World Tour.

Enrique Iglesias y Manu Chao en Madrid

Dúa Lipa resolvió el misterio de si cantaría en español en Madrid cuando interpretó Héroe de Enrique Iglesias en su primera noche en la capital española. "Estoy muy emocionada, pero quería tratar de cantar en español para ustedes", introdujo la artista en castellano.

La segunda noche que la estrella del pop actuó en Madrid interpretó Me gustas tú de Manu Chao. "Cuando yo era más joven vivía en Pristina, Kosovo, y allí no teníamos muchos artistas que vinieran para cantar, pero un artista de España vino, y desde ese momento esa canción es una de mis favoritas", contó en español, compartiendo con sus fans este bonito recuerdo que materializó sobre el escenario.

Miranda! y Soda Stereo en Buenos Aires

Dua Lipa eligió su éxito De Música Ligera para versionar en su primer concierto en Argentina, desde el Mâs Monumental Stadium.

La cantante demostró una vez más su dominio del español ya en la introducción. "Cada noche en mi show, en todo el mundo, yo canto una canción diferente. Una canción del país donde estoy. Aquí aprendí que la música rock es muy fuerte y esta canción siento que todos aquí la conocen. Si la conoces, canta conmigo. Esto es De Música Ligera", dijo para presentarla.

"Encontré una canción de un grupo que ahora me encanta. Esta noche vamos a cantar Tu Misterioso Alguien de Miranda!", anunció Dua Lipa en su segunda noche argentina. De esta manera, la artista volvió a demostrar su talento ante las más de 80.000 personas que acudieron a verla en el Estadio River Plate.

La cover de Dua Lipa fue muy celebrada para el público y también por el grupo, que reconoció en X estar en "shock total" tras escuchar a la cantante de Houdini interpretar su éxito de 2010. "La versión que ni siquiera nos animamos a soñar ", apuntaron en Instagram al compartir el vídeo completo de la celebrada actuación.

Mon Laferte y La Ley en Santiago de Chile

Su público chileno esperaba con ansias este momento, y Dua Lipa volvió a impresionar a sus fans en su primera noche en Santiago. "Elegí una canción que me encanta, pero que me rompe el corazón cada vez que la escucho", introdujo la diva del pop, para poco después desvelar que se trataba de Tu falta de querer, de la artista chilena Mon Laferte.

La propia Mon Laferte se pronunció sobre este homenaje que le hizo la británica en directo. "Dua Lipa, te amo", expresó a través de la red social X, compartiendo su cariño y agradecimiento por el gesto de la diva del pop.

La segunda noche en la capital chilena, Dua Lipa interpretó El duelo del grupo La Ley, empapándose de la cultura chilena desde un Estadio Nacional abarrotado.

Mauricio Mesones en Lima

Después de muchos conciertos demostrando que el español no se le resiste y que es capaz de interpretar grandes temas locales, la diva del pop subió al escenario del estadio San Marcos de Lima a Mauricio Mesones para cantar el éxito Cariñito.

Shakira en Bogotá

Como no podía ser de otra manera, Dua Lipa homenajeó a Shakira en su concierto en Bogotá. "Voy a versionar una canción que me encanta, de una artista que me ha inspirado y que de alguna manera ha tocado corazones por todo el mundo", introdujo la intérprete de Illusion en el Estadio El Campín.

Su bonita interpretación del tema hizo que la artista colombiana reaccionara públicamente, halagando a su compañera: "Me conmueve mucho escuchar mi canción en la voz de Dua en la misma ciudad donde la escribrí hace muchos años. ¿Veis cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla!". La británica no dudó en contestarle a Shakira: "Fue una noche hermosa y me encantó cantar tu canción. te quiero".

Luis Miguel, Maná y Selena en Ciudad de México

En la primera de tres noches en Ciudad de México, Dua Lipa quiso homenajear a Luis Miguel, pero lo hizo con una cover de su versión de Bésame Mucho. Con mucho ritmo y carisma —como ya es habitual en la artista británica— la intérprete de Illusionconquistó al público del Estadio GNP Seguros.

La diva del pop quiso hacer memorable la segunda noche en el Estadio GNP Seguros con un invitado especial en la parte de su cover de un artista local: la artista subió al escenario a Fher Olvera, el cantante de Maná que es todo un icono en el país.

"Esta noche tenemos muchísima suerte, porque tenemos a alguien muy especial que va a cantar con nosotros", introdujo artista antes de pedir un "fuerte aplauso" para su compañero de profesión. Al aparecer el artista, comenzaron las primeras notas de Oye mi amor, que interpretaron con mucho carisma.

El último concierto del Radical Optimism Tour tuvo lugar el pasado 5 de diciembre, también en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. En su tercera noche, Dua Lipa quiso interpretar Amor Prohibido de Selena, considerada una de las artistas mexicoestadounidenses más célebres de los últimos años del siglo XX.