Cómo funciona la preventa de entradas para los conciertos de Rosalía en Madrid y Barcelona

El jueves 11 de diciembre está marcado en rojo en nuestros calendarios desde que Rosalía anunció las fechas de LUX TOUR 2026. Ese día arranca la venta general de entradas para sumarse a los conciertos de la catalana.

La realidad es que no sabemos si vamos a poder esperar tanto y la buena noticia es que, para calmar nuestras ansias, dos días antes empieza la preventa de entradas en dos modalidades distintas.

Así funciona la Artist Presale

La Artist Presale hace referencia a la preventa de Rosalía, que empezará el martes 9 de diciembre a partir de las 10:00.

Para poder comprar entradas de esta forma, hace falta registrarse previamente en la página web oficial de la artista. Tienes que seleccionar las fechas de los conciertos a los que quieres asistir y rellenar la casilla con tu correo electrónico. Puedes hacerlo en todos los shows que prefieras. También puedes registrarte directamente en Ticketmaster seleccionando las fechas que quieras.

El plazo para rellenar el formulario termina el domingo 7 de diciembre y se podrán comprar un máximo de cuatro entradas.

Horarios

Según Ticketmaster, "se han establecido diferentes horas para todas las fechas de Rosalía en España con su LUX TOUR para asegurar una mejor experiencia de compra".

A las 10:00, estarán disponibles las entradas de estas cuatro fechas:

30 de marzo de 2026 - Movistar Arena, Madrid

1 de abril de 2026 - Movistar Arena, Madrid

13 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona

15 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona

A las 11:00, saldrán las entradas de los cuatro conciertos restantes en España:

3 de abril de 2026 - Movistar Arena, Madrid

4 de abril de 2026 - Movistar Arena, Madrid

17 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona

18 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona

En Europa FM nos hemos registrado para la preventa de Rosalía. Nosotros lo hemos hecho para el concierto del 1 de abril en el Movistar Arena de Madrid. Como confirmación, hemos recibido un correo electrónico con este mensaje: "Madrid, estás registrado. Mantente atento a tu código y enlace de preventa. La preventa comienza el martes 9 de diciembre a las 10:00 hora local".

Correo electrónico sobre la Artist Presale | Europa FM

Una segunda opción

Aparte de la Artist Presale, existe otra opción para comprar entradas antes de la venta general. Se trata de la preventa de Live Nation y SMusic, que comenzará el martes 9 de diciembre de 2025 a las 10:00 (para cuatro conciertos) y a las 11:00 (para los cuatro restantes). En este caso, se podrán adquirir un máximo de dos entradas.

Consejos para la venta de entradas

Ante la alta demanda, es importante que acudas a la sala de espera 15 minutos antes del inicio de la preventa. Una vez estés en la cola virtual, recuerda no actualizar ni refrescar la página para no perder tu posición.

Otra recomendación es tener una buena conexión a Internet y utilizar un único dispositivo para acceder a la preventa. "Si utilizas varios, es posible que los tiempos de espera sean más largos o surgan problemas en la compra. Elige un dispositivo de confianza para adquirir tus entradas", recuerda Ticketmaster.