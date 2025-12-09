Todo lo que debes saber para la venta general de 'LUX TOUR 2026' de Rosalía tras una preventa arrasada

La preventa de este martes 9 de diciembre del LUX TOUR demuestra que Rosalía ha vuelto para arrasar. Ver a la cantante en directo en 2026 no va a ser tarea fácil, y la decisión de dividir la preventa en España dos tramos no ha evitado las grandes aglomeraciones de interesados en hacerse con los tickets para ver el nuevo show de la artista.

Es por ello que pronto los mapas de Ticketmaster se han tornado grises y ya no se podían comprar apenas entradas. Aunque la preventa está abierta hasta el jueves 11 de diciembre a las 9:59 horas, lo cierto es que parece que ya no podrán comprarse más entradas hasta la venta general.

Este jueves 11 de diciembre hay una nueva oportunidad de conseguir las entradas para ver a Rosalía en su LUX TOUR a través de la venta general, por lo que te contamos todos los detalles para hacerte sí o sí con las entradas de esta gira en 2026.

Una venta general en dos partes

Al igual que la preventa, los interesados en asistir a los conciertos de Rosalía en España tendrán dos horarios distintos, según los shows a los que quieran ir como espectadores:

A las 10:00, estarán disponibles las entradas de estas cuatro fechas:

Lunes 30 de marzo de 2026 - Movistar Arena, Madrid

Miércoles 1 de abril de 2026 - Movistar Arena, Madrid

Lunes 13 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona

Miércoles 15 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona

Viernes 3 de abril de 2026 - Movistar Arena, Madrid

Sábado 4 de abril de 2026 - Movistar Arena, Madrid

Viernes 17 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona

Sábado 18 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona

A las 11:00, saldrán las entradas de los cuatro conciertos restantes en España:

La sala de espera para la venta general abre 30-45 minutos antes y en esta fase se podrán comprar un total de cuatro entradas por método de pago.

Dónde comprar las entradas en la venta general

Ticketmaster sigue siendo la ticketera oficial de la venta general del LUX TOUR, pero a diferencia de la preventa, las entradas estarán disponibles en livenation.es, Ticketmaster, El Corte Inglés y Movistar Arena ( en el caso de Madrid).

Cuánto cuestan las entradas para los conciertos de Rosalía

Ya conocemos los precios oficiales de las entradas del LUX TOUR 2026 de Rosalía:

PL1 Front Stage 115,00 € + 15,50 € gastos

PL1 Grada 115,00 € + 15,50 € gastos

PL2 Grada 95,00 € + 12,50 € gastos

PL2 PMR 95,00 € + 12,50 € gastos

PL3 Pista General 85,00 € + 11,50 € gastos

PL3 Grada 85,00 € + 11,50 € gastos

PL4 Grada 80,00 € + 10,50 € gastos

PL5 Grada 65,00 € + 8,50 € gastos

PL6 Grada 55,00 € + 7,50 € gastos

PL7 Grada 45,00 € + 6,00 € gastos

VIP 1 Rosalía Diamond Package - Front Stage Felipe || 495,30 € + 66,00 € gastos

VIP 2 Rosalía Diamond Package - Front Stage Fuente del Berro 495,30 € + 66,00 € gastos

VIP 3 Rosalía Diamond Package - Grada 495,30 € + 66,00 € gastos

VIP 4 Rosalía Gold Package - Front Stage Felipe || 319,80 € + 42,50 € gastos

VIP 5 Rosalía Gold Package - Front Stage Fuente del Berro 319,80 € + 42,50 € gastos

VIP 6 Rosalía Silver Package 267,10 € + 35,50 € gastos

Si en algún momento estos precios no concuerdan cuando se seleccione la entrada, es a causa de los precios dinámicos. Recordamos que estos son un sistema que ajusta el costo de las entradas en función de la demanda en tiempo real. Empresas como Ticketmaster han adoptado esta estrategia para, según el exdirector de la plataforma, combatir la reventa y evitar que el precio se dispare en el mercado de segunda mano.

¿Qué puedo hacer si no consigo entradas en la venta general?

Es una opción muy probable que gran parte de los interesados en asistir a ver a Rosalía en concierto se queden sin entradas, dada la alta demanda de los shows de la artista y que se trata de una gira de arenas y no de estadios.

Pero no conseguir entrada en la venta general no es la última oportunidad, pues Ticketmaster habilita el programa Fan to fan, que estará disponible 72 horas después de la venta general del 11 de diciembre. Se trata de una plataforma segura para que los aficionados compren y vendan entradas directamente entre sí, con un precio razonable. Y quienes decidan no asistir al show a última hora pude ser la salvación de otra persona.

Recuerda que tu móvil es tu entrada, y que para entrar a los shows de España solo se podrá hacer con Entradas Móviles (en formato QR), por lo que no habrá entradas disponibles en PDF ni en papel y así garantizar una reventa justa.

Todas las fechas del LUX TOUR

Recuerda que, además de los ocho conciertos del LUX TOUR en España, hay muchas más fechas fuera de nuestras fronteras. En total la catalana da 42 shows, así que no descartes la idea de viajar a otra ciudad para disfrutar de este espectáculo.

16 de marzo – Lyon, Francia – LDLC Arena

18 de marzo – París, Francia – Accor Arena

20 de marzo – París, Francia – Accor Arena

22 de marzo – Zúrich, Suiza – Hallenstadion

25 de marzo – Milán, Italia – Unipol Forum

22 de abril – Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome

27 de abril – Amberes, Bélgica – AFAS Dome

29 de abril – Colonia, Alemania – Lanxess Arena

1 de mayo – Berlín, Alemania – Uber Arena

5 de mayo – Londres, Reino Unido – The O2

4 de junio – Miami, EE. UU. – Kaseya Center

8 de junio – Orlando, EE. UU. – Kia Center

11 de junio – Boston, EE. UU. – TD Garden

13 de junio – Toronto, Canadá – Scotiabank Arena

16 de junio – Nueva York, EE. UU. – Madison Square Garden

20 de junio – Chicago, EE. UU. – United Center

23 de junio – Houston, EE. UU. – Toyota Center

27 de junio – Las Vegas, EE. UU. – T-Mobile Arena

29 de junio – Los Ángeles, EE. UU. – Kia Forum

3 de julio – San Diego, EE. UU. – Pechanga Arena

6 de julio – Oakland, EE. UU. – Oakland Arena

16 de julio – Bogotá, Colombia – Movistar Arena

24 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena

25 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena

1 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

2 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

10 de agosto – Río de Janeiro, Brasil – Farmasi Arena

15 de agosto – Guadalajara, México – Arena VFG

19 de agosto – Monterrey, México – Arena Monterrey

24 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes

26 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes

3 de septiembre – San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

Cómo comprar entradas para ver a Rosalía en otros países

Tras la preventa, las entradas de la gira en su totalidad se podrán comprar a través de la venta general el jueves 11 de diciembre. Para acceder a la compra del show en otros países, entra en la página web de Ticketmaster o Live Nation a nivel local, dependiendo del lugar. Por ejemplo, si quieres ir a Italia, tendrás que acceder a la venta en Ticketmaster Italia.