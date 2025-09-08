Así es Juanjo Bona: sus inicios en la televisión, su puesto en 'Operación triunfo 2023' y sus proyectos musicales

Operación Triunfo 2023 generó un gran reclamo por los jóvenes de nuestro país. Y de este formato han salido nombres que, dos años después de la emisión del concurso, están consolidando poco a poco sus carreras.

Entre ellos se encuentra Juanjo Bona, el artista que ha abrazado el folklore aragonés en su música. Nacido en 2003, el cantante lleva su pueblo zaragozano Magallón por bandera. Fue allí donde comenzó su andadura en la música, y ahora se recorre España.

De la rondallas de su pueblo a homenajear a Nino Bravo

Con muy pocos años de edad ya pertenecía a la rondalla de su pueblo, y estudió en la Sociedad Artístico-Musical de Magallón, donde se formó durante 10 años. A esto se suma su participación en el Grupo Folclórico de Jota.

Juanjo Bona es 'jotero desde la cuna', y se nutre de los sonidos de la música tradicional en sus propios proyectos musicales. Desde pequeño ha llevado la música aragonesa desde Magallón hasta escenarios más grandes. Asimismo, el cantante también estudió clarinete y se formó en una academia de canto en Tudela, entre muchas otras disciplinas.

Su talento se vio reflejado en televisión gracias a su participación en Operación Triunfo 2023, donde aterrizó tras ganar un concurso de jotas de la televisión regional. El artista consiguió alzarse con el cuarto puesto de la edición, y desde entonces es uno de los exconcursantes con más apoyo.

Después de lanzar sus singles Mis tías y Moncayo en 2024, pronto llegaron otros como Golondrinas y Virgen de Magallón. Todos ellos están recopilados en Recardelino, su primer álbum de estudio lanzado este 2025, en el que el artista le canta a la tradición con su potente voz.

Con este disco debut Juanjo Bona se ha recorrido teatros de toda España bajo su gira Tan mayor y tan niño, a la que ha añadido una segunda parte para estos últimos meses del año.

Y, además, ha sido uno de los encargados de inaugurar el Roig Arena de Valencia, participando en el homenaje a Nino Bravo, Bravo, Nino, junto a artistas como David Bisbal, Pablo López, Marta Sánchez y Malú.

'MasterChef Junior', el comienzo de su trayectoria

Juanjo Bona vuelve a estar de actualidad por su participación en Masterchef Celebrity, pero no es la primera vez que el aragonés pasa por las cocinas más famosas de la televisión: y es que su primera aparición en televisión fue en Master Chef Junior, aunque no llegó a pasar del primer programa.

Desde aquello ha mostrado que otra de sus aficiones es la cocina, y el cantante ha compartido con sus seguidores algunas recetas por redes sociales desde que salió de OT.