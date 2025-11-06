Así es la letra de la BZRP Music Sessions #0/66 con Daddy Yankee
Bizarrap y Daddy Yankee revolucionan la escena musical con su colaboración, en la que el rey del reguetón inunda de nostalgia y de los ritmos que le caracterizan el estudio del argentino.
Daddy Yankee inunda de reguetón clásico la Sesión 66 de Bizarrap
Bizarrap y Daddy Yankee se han unido en la BZRP Music Sessions #0/66, inundando de reguetón clásico el estudio del DJ argentino.
Con raps y ritmos propios del rey del reguetón, esta canción nos traslada a los 2000 para bailar a lo grande el nuevo hit, con referencias a la carrera del puertorriqueño y a soñar alto.
La letra de la BZRP Music Sessions #0/66
¡Daddy Yankee!
Nueva temporada ya empezó, dale play (Play)
Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bass
Código 787, alias "El Calentón" (¡Wuh!)
Pon la batería, que llegó el reggaetón
Que lo bueno se metió pa' tu casa
Rey sin misterio levantando la raza
Ando con el poder que to' los male' arrasa
To' el mundo me dice: "¿Qué te pasa?" (Eh)
Si me pregunta', a nadie yo le debo
Cuando me vaya de aquí, nada me llevo
Solo me voy con un amor verdadero
Los pie' en la tierra, siempre mirando al cielo
¡Daddy!
Fino es el chamaco y se le nota el barrio
Mi flow es eterno, ya no es legendario
No te estoy hablando dólar, pero traigo el cambio
Es mi father quien llena el estadio
Conmigo pa' to' los camino', el que pone la vitamina
La verdadera gasolina, -lina (Prendan los motore')
No me deja para'o en la esquina, de Santurce pa' Argentina
¿Qué tú quiere' que te diga?
Si me pregunta', a nadie yo le debo
Cuando me vaya de aquí, nada me llevo
Solo me voy con un amor verdadero
Los pie' en la tierra, siempre mirando al cielo
¡Masivo!
(Prendan los motore')
¡Fuego!
Bi-Bi-Biza, búscate la visa (What?)
Que esa es la de arriba, que el enemigo no avisa (What?)
Estás viendo un hombre que renace 'e las ceniza'
Esto no lo para ni la patrulla fronteriza, listo
Nueva temporada ya empezó, dale play
Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bass
Código 787, alias "El Calentón"
Pon la batería, que llegó el reggaetón (¡Rrr!)
Que lo bueno se metió pa' tu casa
Rey sin misterio levantando la raza
Ando con el poder que to' los male' arrasa
To' el mundo me dice: "¿Qué te pasa?"
Si me pregunta', a nadie yo le debo
Cuando me vaya de aquí, nada me llevo
Solo me voy con un amor verdadero
Los pie' en la tierra, siempre mirando al cielo
¡Fuego!
¡Fuego!