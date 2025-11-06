Así es la letra de la BZRP Music Sessions #0/66 con Daddy Yankee

Bizarrap y Daddy Yankee se han unido en la BZRP Music Sessions #0/66, inundando de reguetón clásico el estudio del DJ argentino.

Con raps y ritmos propios del rey del reguetón, esta canción nos traslada a los 2000 para bailar a lo grande el nuevo hit, con referencias a la carrera del puertorriqueño y a soñar alto.

La letra de la BZRP Music Sessions #0/66

¡Daddy Yankee!

Nueva temporada ya empezó, dale play (Play)

Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bass

Código 787, alias "El Calentón" (¡Wuh!)

Pon la batería, que llegó el reggaetón

Que lo bueno se metió pa' tu casa

Rey sin misterio levantando la raza

Ando con el poder que to' los male' arrasa

To' el mundo me dice: "¿Qué te pasa?" (Eh)

Si me pregunta', a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie' en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Daddy!

Fino es el chamaco y se le nota el barrio

Mi flow es eterno, ya no es legendario

No te estoy hablando dólar, pero traigo el cambio

Es mi father quien llena el estadio

Conmigo pa' to' los camino', el que pone la vitamina

La verdadera gasolina, -lina (Prendan los motore')

No me deja para'o en la esquina, de Santurce pa' Argentina

¿Qué tú quiere' que te diga?

Si me pregunta', a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie' en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Masivo!

(Prendan los motore')

¡Fuego!

Bi-Bi-Biza, búscate la visa (What?)

Que esa es la de arriba, que el enemigo no avisa (What?)

Estás viendo un hombre que renace 'e las ceniza'

Esto no lo para ni la patrulla fronteriza, listo

Nueva temporada ya empezó, dale play

Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bass

Código 787, alias "El Calentón"

Pon la batería, que llegó el reggaetón (¡Rrr!)

Que lo bueno se metió pa' tu casa

Rey sin misterio levantando la raza

Ando con el poder que to' los male' arrasa

To' el mundo me dice: "¿Qué te pasa?"

Si me pregunta', a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie' en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Fuego!

¡Fuego!