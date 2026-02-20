El pasado de Eva Soriano como cantante de orquesta: "Es un trabajo como de funcionario"

Eva Soriano tiene multitud de talentos. La presentadora de Cuerpos especiales destaca por su faceta cómica, pero esta es tan solo una de las muchas cartas que tiene para mostrarle al público.

Y es que otro de los talentos de la catalana es el canto: así lo muestra en el anti-morning show cada vez que tiene ocasión de inventarse alguna canción, pero también la hemos visto potenciar esta virtud en programas como Tu cara me suena, donde a la humorista no se le resistían las notas.

Ella misma ha contado en diversas ocasiones cómo se dedicó profesionalmente a ello sobre el escenario. Y lo hizo en una orqueta, desde los 16 años hasta los 21.

Cantante de orquesta de más joven

Fue en Cuerpos especiales donde Eva Soriano contó que se dedicó a cantar unos años de su vida: "Yo tengo un currículo que madre mía. Estuve en la Firmamento, en Caribe... Galicia no la trabajé, pero sí es verdad que se aspira a ser cantante de orquesta gallega que eran las buenas. Yo era orquesta Mediterráneo, que es orquesta de pueblo".

El objetivo cuando trabajaba era ser cantante de orquesta gallega o entrar en la BBC (bodas, bautizos y comuniones): "Es un trabajo como de funcionario. Te haces toda la temporada BBC, te sacas un dinero y eso que te ahorras para el verano", reflexionó la presentadora.

Pese a su talento Eva Soriano vio truncada su carrera como cantante. De hecho, intentó hasta entrar en Operación Triunfo, pero no pasó el casting. No obstante, de vez en cuando hace sus 'cameos' en el mundo de la música.

Su colaboración en directo con Antonio Orozco

A Eva Soriano no se le resiste un gran escenario, y así lo ha demostrado en varias ocasiones. De hecho, el 10 de diciembre de 2026 tuvo la oportunidad de cantar en directo con Antonio Orozco.

La presentadora de Cuerpos especiales y el cantante barcelonés unieron sus voces en Devuélveme la vida. Durante la actuación, Orozco se mostró muy generoso con Eva Soriano para que pudiera lucir su voz ante el público, que ha recibido a la humorista entre vítores y aplausos.

Esta fusión musical se forjó en el espacio radiofónico, tras interpretar en el programa una versión muy curiosa de Devuélveme la vida. "Promesas incumplidas / Siempre la misma ruina / Si no vas a cumplir / Y siempre dices cosas por decir / No digas... que se vienen cositas", cantaron en la visita de Orozco al morning.

En esa misma entrevista, el cantante le propuso cantar con él en el Movistar Arena. "No soporto la idea de que te hayas ido a un escenario a bailar con Chayanne. Vas a lucir como te mereces", dijo. Y finalmente se unieron micro con micro.

Ya cantó con Ginebras

Aquella actuación con Orozco no fue la primera vez que Eva Soriano actuaba en el Movistar Arena de Madrid. En 2023 se subió al mismo escenario para unirse a Ginebras en Desastre de persona.

"Queremos que nos acompañe una persona que hace muchísimo reír. Que canta de puta madre, pero no es cantante. Que ha estado en un programa de televisión, que es enorme, que admiramos muchísimo, que está cambiando la historia de este país en la televisión. Esa persona, ese desastre de persona, esta noche es Eva Soriano", presentó el grupo.

Así, la artista siempre que puede saca su voz a relucir, lo que la mantiene siempre conectada al mundo de la música.