Qué ha pasado con los artistas españoles nominados a los Premios Lo Nuestro

Ana Mena en los Premios Lo Nuestro | GETTY

Con mucha salsa y reivindicaciones contra las políticas de Donald Trump en Estados Unidos con los controles masivos de inmigración, los Premios lo Nuestro celebró su 38º edición este jueves 19 de febrero.

Bad Bunny y Carín León fueron los grandes premiados de la velada, con seis y cuatro galardones respectivamente, seguidos de cerca por Karol G, que consiguió propios tres trofeos y varios más en los que aparecía en los créditos.

Y como es habitual los Premios Lo Nuestro 2026 tuvieron representación española. En total eran 10 artistas españoles los nominados en esta edición de los Premios Lo Nuestro.

Todos los españoles nominados

La música de artistas españoles ha sido bastante valorada por los Premios Lo Nuestro 2026, recibiendo un total de 21 nominaciones:

Alejandro Sanz : 5 nominaciones (Álbum del Año y La Mezcla Perfecta del Año, Artista Pop Masculino del Año, Colaboración del Año y Canción del Año)

: 5 nominaciones (Álbum del Año y La Mezcla Perfecta del Año, Artista Pop Masculino del Año, Colaboración del Año y Canción del Año) Aitana : 4 nominaciones (Artista Pop Femenina Del Año, Canción del Año – Pop/Urbano, Mejor EuroSong – Pop/Urbano y Álbum Del Año)

: 4 nominaciones (Artista Pop Femenina Del Año, Canción del Año – Pop/Urbano, Mejor EuroSong – Pop/Urbano y Álbum Del Año) Bad Gyal : 3 nominaciones (Artista Femenina Del Año – Urbano, Canción del Año – Pop/Urbano y Mejor EuroSong – Pop/Urbano)

: 3 nominaciones (Artista Femenina Del Año – Urbano, Canción del Año – Pop/Urbano y Mejor EuroSong – Pop/Urbano) Quevedo : 3 nominaciones (Canción del Año – Pop/Urbano, AfroBeat del Año y Mejor EuroSong – Pop/Urbano)

: 3 nominaciones (Canción del Año – Pop/Urbano, AfroBeat del Año y Mejor EuroSong – Pop/Urbano) Lola Indigo : 1 nominación (Mejor EuroSong – Pop/Urbano)

: 1 nominación (Mejor EuroSong – Pop/Urbano) Abraham Mateo : 1 nominación (Mejor EuroSong – Pop/Urbano)

: 1 nominación (Mejor EuroSong – Pop/Urbano) Ana Mena : 1 nominación (Mejor EuroSong – Pop/Urbano)

: 1 nominación (Mejor EuroSong – Pop/Urbano) Rels B : 1 nominación (Mejor EuroSong – Pop/Urbano)

: 1 nominación (Mejor EuroSong – Pop/Urbano) JC Reyes : 1 nominación (Mejor EuroSong – Pop/Urbano)

: 1 nominación (Mejor EuroSong – Pop/Urbano) Enrique Iglesias: 1 nominación (Colaboración del año – Pop/Urbano)

Tres artistas españoles entre los ganadores

Entre los nombres de cantantes latinoamericanos se alzaron finalmente tres nombres españoles con premio: Aitana, Quevedo y Alejandro Sanz.

Aitana se alzó a Mejor "Eurosong" de Pop-Urbano con 6 de febrero, categoría en la que competía con Bad Gyal, Lola Índigo, Rels B, JC Reyes, Abraham Mateo y Ana Mena y Quevedo. Por su parte, Alejandro Sanz también se llevó un galardón gracias a su featuring de Bésame con Shakira, precisamente en la categoría Colaboración del Año en Pop.

Quevedo dio la sorpresa con su colaboración Soleao junto a Myke Towers, que se alzó en Afrobeats del Año.