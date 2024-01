Así es Noan, el cantante vasco apadrinado por El sueño de Morfeo que llega al Benidorm Fest con 'Te echo de -'

Pop electrónico, ritmos latinos, música urbana... son los géneros que compiten en la tercera edición del Benidorm Fest donde también sonará un tema pop rock con sonido noventero. Esa es la propuesta del guipuzcoano Noan, Te echo de -, una canción que iba a formar parte del primer disco del cantante y que al final luchará por ser la representante de España en Eurovisión 2024.

"Es una canción escrita por mí, que la escribí con mucha emoción desde el corazón. Una historia vivida, real, con la que se puede llorar y saltar al mismo tiempo con ella, que creo que es algo muy especial en una canción”, apuntaba sobre su candidatura.

El cantante vasco parte con cierta ventaja en el Benidorm Fest, la que da la experiencia y la amistad: en 2023 presentó un canción y se quedó a las puertas de ser seleccionado, pero es que además ha saboreado de cerca el gran éxito de Nochentera de su amiga Vicco —de la que hizo una versión punk— que, aunque no fue la ganadora oficial, puede presumir de haber sido una de las canciones que más sonaron en 2023.

Noan, en realidad, se llama Íñigo Samaniego, tiene 26 años, nació en Zarautz —aunque vive en Asturias— y, además de cantar, toca la guitarra y la batería. Eligió su nombre artístico en homenaje a dos de los músicos a los que más admira: el compositor y cantante de Oasis, Noel Gallagher, y el cantante de Red Hot Chili Pepper, Anthony Kiedis.

Sus apuestas: redes sociales y colaboraciones

Noan comenzó su trayectoria musical subiendo versiones de canciones de sus artistas preferidos a redes sociales, pero se dio a conocer al gran público en la segunda edición del programa de Antena 3 Veo como cantas en el verano de 2022. Por aquel entonces ya había lanzado algunas canciones propias como Superpoder, que tiene más de 3.300.000 reproducciones en Spotify, junto al productor Juan Ewan, guitarrista de El Sueño de Morfeo.

A Ewan lo conoció de una manera un tanto curiosa. Durante la pandemia hizo una cover de Nunca volverá de El Sueño de Morfeo que llegó a Raquel del Rosario y que hizo que la cantante se interesase por el joven músico, para lo que recurrió a su amigo y compañero en el grupo. Un tiempo después, en febrero del 2022, el vasco y la canaria grabaron juntos una nueva versión de la canción.

Claro que esta no es la única colaboración de éxito de Noan. The Chill con Zzoilo y David Otero —a la guitarra—, Odio que te quiero junto a Paula Koops —que llegó a entrar en el Top Viral España de Spotify— y Me matas con Álex Wall —más de 7.000.000 de reproducciones en Spotify— han sido algunos de los hits del cantante. El verano pasado lanzó junto a Edurne Mejores momentos y con Polo NándezQuién me diría.

Coincidiendo con el anuncio de su candidatura oficial al Benidorm Fest, Íñigo Samaniego también reveló que estaba preparando su primera gira para la próxima primavera, con paradas en salas de Madrid, Barcelona, Valencia, Oviedo, Sevilla y San Sebastián.

Pero las buenas noticias no pararon ahí y, dos días después de presentar su canción, el 16 de diciembre, Noan batió su propio récord de reproducciones en un día: 88.000. “El Benidorm Fest me está abriendo a gente que nunca me había escuchado, a los eurofans, a los que estoy muy agradecido… Tengo ganas de esforzarme a tope para hacerlo superbien en el Benidorm”, confesaba en una entrevista sobre todo lo que le está sucediendo desde el anuncio de su candidatura..