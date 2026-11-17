Estopa lo tiene todo listo para La gira de la MKT, el tour por estadios planeado para 2027, tras el estreno de su disco La Maketa este 20 de noviembre.

Antes del lanzamiento del álbum, los hermanos Muñoz abren la venta general de entradas este martes 17 de noviembre, a las 22:22 horas. Sin embargo, Ticketmaster ya ha compartido todos los detalles sobre los tipos de entrada gracias a la preventa exclusiva que hubo de la gira, por lo que recogemos cómo será el escenario y la división del público en los estadios.

Los cuatro conciertos de Estopa en 2027

12 de junio - Valencia - Estadio Ciutat de València

- Estadio Ciutat de València 18 de junio - Barcelona - Estadi Olímpic Lluís Companys

- Estadi Olímpic Lluís Companys 26 de junio - Sevilla - Estadio La Cartuja

- Estadio La Cartuja 9 de julio - Madrid - Riyadh Air Metropolitano

Así es el plano de 'La gira la MKT'

Ticketmaster ha compartido el plano del estadio durante el concierto de Estopa en el Riyadh Air metropolitano de Madrid, y se espera que cada estadio en el que los hermanos Muñoz aterricen tengan una división de entradas similar.

En cuanto al escenario, los de Cornellá apuestan por una tarima clásica sin pasarela, por lo que el público que quiera verlos desde la pista tienen la opción de comprar la entrada de la primera mitad o front stage (pista A) o de la segunda (pista B).

Plano del concierto de Estopa en Madrid en 2027 | TICKETMASTER

Precios y tipos de entrada

Según Live Nation, estos serán los precios para el concierto que se celebrará en Madrid, divididos según el tipo de entrada, y se estima que en el resto de estadios la división y los costes sean similares. En este caso, las entradas también se pueden conseguir desde la web de LiveNation.es o del Riyadh Air Metropolitano.

Pista A - 84,50 euros

Pista B - 73,50 euros

PL1 Grada - 84,50 euros

PL2 Grada - 73,50 euros

PL3 Grada - 64,70 euros

PL4 Grada - 62,50 euros

PL5 Grada - 57 euros

Live Nation informa de que los precios de las entradas incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables. Ticketmaster aplica un cargo de 2€ por transacción / compra (no incluido en el precio de las entradas).