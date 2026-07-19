Cómo 'Superestrella' de Aitana se ha convertido en el himno no oficial de la selección y 'La Graciosa' de Quevedo celebra los goles

Casi sin querer, la cantante Aitana se ha convertido en una protagonista más del Mundial 2026 y la selección española. La razón no hay que buscarla en su afición al fútbol, sino en el éxito que ha tenido su canción Superestrella para acompañar a los jugadores y la afición durante toda la competición.

Una suerte de himno no oficial que suena en el vestuario de la Roja y con la que los aficionados acompañan las publicaciones en redes sociales en las que celebran los éxitos de Rodri, Cucurella o Unái Simón. De hecho, tanta es la pasión que ha despertado esta unión que la propia Aitana no ha dudado en enfundarse la camiseta de la selección y festejar el pase de eliminatorias durante su concierto en Zaragoza.

Hay que recordar que Superestrella ya era uno de los grandes éxitos musicales de la carrera de Aitana, pero precisamente ha sido esta fiebre futbolera la que ha dado un impulso aún mayor a la canción incluida en su álbum Cuarto azul.

Sin embargo, esta no ha sido la única vez que Aitana ha formado parte de los triunfos del combinado nacional, ya que en el año 2024 la artista catalana fue una de las invitadas estrella a la fiesta organizada en la Plaza de Cibeles tras el triunfo en la Eurocpa.

Una ocasión en la que Aitana, vestida a la perfección para la ocasión, celebró junto a los jugadores y cuerpo técnico la victoria al ritmo de Mon amour e, incluso, sostuvo el trofeo ante la mirada de todos los asistentes a la celebración.

Quevedo con 'La Graciosa' para celebrar los goles

La colaboración entre Quevedo y Elvis Crespo en La Graciosa también tiene su factor protagonista en los triunfos de la selección, ya que la Federación Española de Fútbol ha elegido esta canción para celebrar los goles del combinado.

Se trata del coro que se escucha a través de la megafonía de los estadios cada vez que la selección marca y no podría estar mejor elegido, ya que el autor de El Baifo, el álbum en el que está incluido este tema, es un gran aficionado al fútbol y debe estar encantado con la decisión.