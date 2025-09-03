Así ha sido el concierto de Dani Fernández en Alcázar de San Juan tras ser nombrado Hijo Predilecto

Alcázar de San Juan ha sido testigo de un emocionante y efusivo concierto de Dani Fernández en su Plaza Joven este martes 2 de septiembre. Horas antes, el cantante recibió el título de Hijo Predilecto de su ciudad natal, desde donde quiso pronunciar unas emotivas palabras de agradecimiento a su mujer, la también cantante Yarea, y a su hija.

"Hace unos 20 meses me cambió la vida, y si yo siempre he sido un desastre, hay una persona que ha hecho que mi éxito personal sea mucho más que el profesional", pronunció el artista, dirigiéndose rápidamente a Yarea. "Te lo dije el día que nos casamos, eres la mejor persona que he conocido en mi vida, creo que no he querido nunca a nadie tanto como te he querido a ti. Has sabido canalizar muchas cosas de mi vida para hacerme mejor músico y mejor persona", añadió.

Un concierto en su ciudad natal

Tal y como explicó Dani Fernández en su reciente documental, su relación con Alcázar de San Juan es peculiar. Durante una conversación con un viejo amigo, el cantante recordó el acoso escolar que recibió de pequeño tras su salto a la fama en Eurovisión Junior 2006. A pesar de aquellos recuerdos, el artista sigue muy vinculado a su tierra aunque viva en Madrid, como así lo ha demostrado su enérgico concierto.

Una de las canciones que ha tocado Dani Fernández en su tierra ha sido Solo tienes que avisar, un tema emotivo con el que le ha robado varias lágrimas a Claudia, una niña para la que este ha sido su primer concierto en directo. "Preciosas", ha comentado el artista en un vídeo publicado sobre ese momento.

Otro momento destacado ha sido la actuación conjunta con Valeria Castro al ritmo de ¿Y si lo hacemos?, una colaboración incluida en el último álbum de Dani Fernández que han interpretado juntos numerosas veces en directo.

"No puedo parar de dar mi agradecimiento a toda la gente que me da su cariño siempre cuando estoy aquí, cuando vengo a ver a mis padres, a mi abuela, a mis amigos, a mis primos, a mis tíos", ha dicho Dani Fernández, tal y como recoge Cuadernos Manchegos. "De verdad, ver esto así es una locura. Sé que hemos cometido errores y yo no sabía que esto iba a ser así tan bonito, así que gracias por haber llenado con tanta rapidez este lugar. [...] No puedo ser más feliz viendo a mi pueblo así y aquí al lado de donde he crecido".

Este miércoles 3 de septiembre, Dani Fernández celebra un segundo concierto en Alcázar de San Juan.