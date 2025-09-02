"Sin ti y sin mi hija no soy nada": el discurso de Dani Fernández a Yarea al ser nombrado Hijo Predilecto de Alcázar de San Juan

Dani Fernández ha sido nombrado Hijo Predilecto de su ciudad natal, Alcázar de San Juan, este 2 de septiembre, y para celebrarlo por todo lo alto el artista dará dos conciertos en su tierra.

La gala en la que el artista ha recibido este nombramiento se ha celebrado en el Teatro Emilio Gavira, y allí se han reunido familiares, seres queridos, vecinos y autoridades de la localidad. Y como no podía ser de otra manera, el cantante ha pronunciado un emotivo discurso.

Fernández ha celebrado con todos los presentes el honor de convertirse en Hijo Predilecto de Alcázar de San Juan, y le ha dedicado todos sus méritos a las personas más importantes de su vida: a su mujer Yarea Guillén y a su hija en común, Belice.

"Hace unos 20 meses me cambió la vida, y si yo siempre he sido un desastre, hay una persona que ha hecho que mi éxito personal sea mucho más que el profesional", ha pronunciado el artista, dirigiéndose rápidamente a Yarea. "Te lo dije el día que nos casamos, eres la mejor persona que he conocido en mi vida, creo que no he querido nunca a nadie tanto como te he querido a ti. Has sabido canalizar muchas cosas de mi vida para hacerme mejor músico y mejor persona", le ha dedicado, visiblemente emocionado.

Dani Fernández ha destacado que gracias a su mujer ha sabido "escoger el camino correcto". "Sin ti y sin mi hija no soy nada", ha expresado el artista. Por último, le ha expresado su amor: "Sin ella yo no haría buenas canciones. Te quiero".