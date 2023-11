Así ha sido el último concierto del año de Taylor Swift: las pistas de la reedición de 'Reputation' y las canciones sorpresa

El último concierto de The Eras Tour este 2023 ha dejado el hype por las nubes.

Muchos swifties esperaban que con el cierre de la gira de este año llegase el anuncio oficial de Reputation (Taylor's Version), la reedición del disco de la venganza de Taylor Swift. Pero no.

La de Pensilvania no ha cumplido los pronósticos de sus fans, pero tampoco ha dejado de difundir pistas sobre lo que ya es inminente: el estreno de su regrabación final, ya que Reputation fue el último disco que grabó bajo el sello discográfico de su archienemigo Scooter Braun.

Las pistas de que Reputation (Taylor's Version) está cerca

La más evidente llega de la mano de la propia Taylor, que en su último show en Sao Paulo casi pronuncia la palabra 'reputation', para luego disculparse y decir que por culpa de los fans "no se lo quita de la cabeza". ¿Casualidad, despiste o prueba?

El color de Reputation es el negro, y que los bailarines del tour compartieran corazones en ese tono desató la emoción de los fans.

Los estilimos de Selena Gomez, una de las grandes amigas de Taylor Swift, también ha sido una de las claves.

Si antes del anuncio de 1989 (Taylor's Version) utilizó el color azul en sus prendas, hace solo unas horas se vistió de negro y lo compartió en redes.

Nuevas canciones sorpresa para 2024

En este último show, la cantante aprovechó para aclarar que a partir del año que viene las canciones sorpresa de los conciertos se reanudarán.

Es decir, la cuenta se pone a cero y podrá incluir cualquier canción de su discografía en el show, un regalo diferente que hace en cada ciudad.

En el tercer concierto de Sao Paulo, la cantante interpretó Say Don't Go yit's time to go.

Así terminaba el último concierto del año del Eras Tour este domingo:

El tour de 2024 continuará el próximo mes de febrero en Japón, para luego llegar a Europa y aterrizar en España el próximo 30 de mayo con un único concierto en el Santiago Bernabéu.

Después de 66 conciertos en los que ha recorrido gran parte de Estados Unidos, Mexico, Argentina y Brasil, la cantante culminaba en su tercer pase en Sao Paulo un año repleto de éxitos. Midnights ha sido el álbum con más reproducciones de la historia en Spotify en las primeras 24 horas y la película del Eras Tour rompió récords en taquilla por encima de sagas tan exitosas como Harry Potter.