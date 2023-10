El círculo íntimo de Taylor Swift: su amistad con Selena Gomez, Blake Lively, Sophie Turner y Sabrina Carpenter

Taylor Swift siempre ha destacado por llevar una vida íntima muy hermética.

Más allá de las letras de sus canciones, en las que sí desnuda sus emociones y sentimientos, la artista nunca acostumbra a airear los detalles de sus relaciones. Los medios de comunicación han sido los encargados de destapar la identidad de sus citas antes de que las cosas se volviesen evidentes, como sucede ahora mismo con el jugador de la NFL Travis Kelce. Una vez se supo que entre ellos había algo -el propio Kelce mostró su interés por la cantante de manera pública- Swift dejó de esconderlo. Que la semana pasada acudiese al estadio del Kansas City a animarle era la prueba definitiva de su conexión.

Sus amistades tampoco las esconde, pero ellas son las únicas que conocen de primera mano sus testimonios. Lejos de dar entrevistas y titulares en prensa, Swift comparte sus inquietudes únicamente con su círculo más cercano. Los vaivenes de la vida le han enseñado que no todo el mundo merece su confianza, más aun después de lo vilipendiada que fue en 2009 tras la polémica con Kanye West. La opinión pública la machacó y ella renació de sus cenizas en su Reputation era, la del disco en la que se cobró su venganza con todo esos traidores.

Los que la apoyaron por aquel entonces continúan siendo sus mejores aliados catorce años después. Selena Gomez y Blake Lively son claro ejemplo.

Selena Gomez... Su amiga desde los 15 años

Se conocieron gracias a sus exparejas. En el año 2008, Taylor Swift salía con Joe Jonas y Selena Gomez con Nick Jonas, que eran hermanos y triunfaban como los Jonas Brothers.

Un cuartero de estrellas infantiles que fue el germen de una poderosa amistad entre las dos artistas, que continúan siendo íntimas a día de hoy.

Han cantado juntas sobre el escenario, se han ido de vacaciones, de fiesta, se han abrazado en eventos, se han defendido de manera pública han soplado juntas las velas de cumpleaños... Solo les queda grabar una canción.

Selena ha contado además que antes de publicar una nueva se la envía a Taylor para conocer su opinión. Llevan compartiendo momentos juntas y apoyándose de manra incondicional más de 15 años.

Además, no es ningún secreto que Taylor Swift rechazaba completamente la relación de Selena Gomez con Justin Bieber ante las continuas traiciones del intérprete de Baby.

Blake Lively... De un malentendido a amor incondicional

Los orígenes de su relación se remontan a 2015, cuando la relación del actor Tom Hiddelson y Taylor Swift estaba en boca de todos. Su ruptura generó una tormenta que se convirtió en huracán cuando Taylor lanzó Bad Blood, tema lleno de dardos a su ex.

Ante el lanzamiento, Lively escribió en redes un comentario que no gustó al clan swiftie: "así que esto no era una grabación para la versión para de Bad Blood de John Legend".

Poco después, la actriz se apresuraba en aclarar que no había querido generar ningún tipo de conflicto, apelando a la admiración que sentía por la artista y un muñeco que unía su amistad . "Umm, quien haya pensado que estaba intentando hacerle sombra no sabe que tengo un muñeco vudú llamado 'Taylor-Shift-por-favor-sé-mi-esposa'. Podemos unir nuestros apellidos. XO Blake Swift Lively 4eva".

Sembró la paz entre fandoms y a partir de ahí se hicieron íntimas. Tanto es así que se comenta que fue Taylor la que escogió el nombre de una de las hijas de la actriz y Ryan Reynolds -a la que canta en su tema Betty- y además incluyó la voz de uno de sus recién nacidos a su tema Gorgeus, incluido en Reputation.

Hace solo unos días disfrutaban juntas de un partido de la NFL en el que jugaba Travis Kelce y su complicidad en las gradas se hizo terriblemente viral. Les acompañaron Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

Sophie Turner... Ex de su ex, Joe Jonas

Han afianzado su relación desde que Joe Jonas desapareció de la vida de la actriz de Juego de Tronos.

Aunque ya mantenían antes una buena relación, ahora incluso Taylor Swift ha ofrecido su piso de Nueva York a Sophie Turner para que se mude con sus hijas y no tenga que estar viviendo en hoteles mientras dura su proceso de divorcio con el actor.

Los paparazzi la han fotografiado entrando y saliendo del apartamento de la cantante en el barrio de Tribeca, donde también han salido a cenar juntas más de una vez en el último mes.

Esta incondicional unión llega tras la ruptura de Sophie y Joe Jonas tras cuatro años de matrimonio y seis de relación. Lo cierto es que los tres ya tenían antes una relación cordial, tanto es así que la pareja acudió a un show de The Eras Tour y promocionaban la música de Taylor en sus redes.

El amor entre la cantante de Cruel Summer y el hermano de Nick y Kevin se remonta al año 2008, cuando vivieron un romance durante dos meses que terminó con una llamada del cantante que solo duró 25 segundos. A pesar de este precedente, a Swift no le ha importado convertirse en el mayor apoyo de la actriz durante el tiempo que dure la batalla legal con Jonas por la custodia de sus hijas.

Sabrina Carpenter, su telonera en el Eras Tour y una "gran amiga"

Pasó de ser una actriz adolescente de la factoría Disney a telonear a una de las artistas más masivas de todo el planeta. Sabrina Carpenter, que arrancó en la música subiendo covers a Youtube e Instagram, es ahora una de las compositoras e intérpretes más prometedoras del panorama.

Tanto es así que Taylor Swift ha querido contar con ella para telonearla durante el paso del Eras Tour por Estados Unidos y Latinoamérica. "Estoy muy orgullosa de decir que Sabrina Carpenter está en mi gira", dijo la cantante de Anti Hero a su paso por el Foro Sol de México. "No solo es una de mis artistas favoritas —me encanta su disco—, sino que también la considero una de mis amigas", añadió.

Todo comenzó en 2009, cuando Carpenter mostró su admiración por Swift versionando Picture To Burn en una grabación casera desde su propia habitación. Se trataba de una fan como cualquier otra, incapaz de imaginar que más de 10 años después su ídolo acabaría siendo su compañera en la industria. Su icónico encuentro en los American Music Awards 2022 fue el origen de una amistad que no ha hecho más que afianzarse.

Sabrina Carpenter tenía que entregarle a Swift el premio al Mejor Video por All To Well cuando al encontrarse sobre el escenario se percataron de su amplia diferencia de altura. Sabrina apenas le llegaba al hombro a la premiada y la cómica escena se hizo viral.

Sus gestos de cariño son mutuos y públicos. Hace solo unos días acudieron juntas al MetLife Stadium para ver el partido de los Kansas City, equipo donde juega Travis Kelce, el deportista que conquistó a Taylor Swift fabricando sus propios brazaletes de la amistad.

También se lo pasaron bomba en los últimos premios MTV VMAs, donde bromearon y se mostraron divertidas y cercanas. Tanto es así que incluso Swift le explicó a su amiga el significado de la sesión 53 de Shakira con Bizarrap.