El elenco reunido, guiños a la serie, outfits del personaje... La apoteósica premier del 20º aniversario de 'Hannah Montana'

Miley Cyrus y otros actores del elenco de 'Hannah Montana' en el 20º aniversario de la serie | GETTY

Toda una generación ha vuelto al mundo de Hannah Montana estas semanas. El aniversario de los 20 años del inicio de la serie ha removido la nostalgia de muchos fans de Miley Cyrus desde sus inicios.

Y ante el estreno del especial este 24 de marzo se ha celebrado una premier que ha dejado ver a Miley Cyrus luciendo como su personaje en directo, pero también una reunión del elenco y a una artista del o más emocionada por revivir lo que la lanzó al estrellato.

Y para ello Cyrus apareció vestida con una camiseta con la imagen de Hannah Montana bajo un vestido brillante y luciendo su actual melena rubia.

Miley Cyrus en la premier del especial del 20º aniversario de 'Hannah Montana' | GETTY

Ya desde la alfombra la protagonista hizo algunas declaraciones que no tardaron en convertirse en virales, como sobre su complemento más característico de la artista con dos mundos: "La peluca me picaba un poco, pero me encantaba. Me transportaba a un mundo de fantasía y siempre la amaré".

Asimismo, la artista quiso dejar claro que el especial por el 20º aniversario de Hannah Montana es el único proyecto que se ha desarrollado para celebrar la serie de momento, pero descarta un reboot: "Estoy cansada. Esto ya ha sido demasiado". Eso sí, asegura que celebrará la serie cada año y que quedan otras cosas por llegar.

El reencuentro del elenco

Otro de los momentazos de la premier del especial de Hannah Montana por sus 20 aniversario ha sido el reencuentro de algunos de sus protagonistas. Después de muchos años, algunos se han dejado ver con su apariencia actual ante las cámaras, lo que ha revolucionado a los fans.

Así, Miley Cyrus ha posado junto a Jason Earles (Jackson Stewart), Cody Linley (Jake Ryan), Moisés Arias (Rico Suave), Anna María Oerez de Tagle (Ashley Dewitt) y Summer Bishil (Rachel).

Esta reunión ha causado una gran euforia, pero también cierta decepción al no aparecer en la alfombra los amigos de Miley en la ficción: Emily Osment (Lilly Truscott) y Mitchel Musso (Oliver Oken).

Cody Linley, quien interpretaba al novio de Miley en la serie, ha tenido muy bonitas palabras hacia la superestrella: "Cuando crecemos todavía estamos en proceso de autodescubrimiento, y siento que ella ayuda a dar a las personas permiso para ser ellas mismas de la forma más auténtica posible".

El discurso de Miley Cyrus en favor de Hannah Montana

Ya sobre el escenario, Miley Cyrus mezcló su característico sentido del humor con unas emotivas palabras a su público por haberla seguido desde que se convirtió en una chica Disney. "Todo en mi vida es maravilloso porque Disney confió en mí. No tenía experiencia, era prácticamente virgen... casi. No, lo era, lo prometo. ¿Te arrepientes de algo, Gary [presidente de Disney]", bromeó la artista.

Cyrus también se sintió parte del público que adora a Hannah Montana como espectadora gracias a esta celebración, y así se lo transmitió a los asistentes.

Además, Miley Cyrus también tuvo tiempo de bromear sobre la presentadora que la entrevista por el 20º aniversario, la famosa podcaster Alex Cooper detrás del programa Call Her Daddy: "Alex es una superfan, un poco inquietante, y además es mi vecina, lo cual también es inquietante. Consiguió dinero y se mudó a la casa de al lado, así que no había otra presentadora [para el especial de Hannah Montana]. Me dice: '¡Dios mío, ¿vives aquí?!'. Me entrevistó en mi casa hace cinco años, sabes perfectamente dónde vivo".

El saludo de Hannah Montana para Disney

La premier también ha venido acompañada de un guiño de lo más especial: caracterizada de Hannah Montana, Miley Cyrus ha grabado el saludo habitual de las estrellas Disney que se emitía antes de que comenzara el episodio de la serie. Así, ha vuelto a coger la barita para dibujar a Mickey Mousse ante la cámara.

La fiesta posterior a la premier también estuvo plagada de momentos icónicos, como el de Miley Cyrus vistiendo como su personaje de Hannah Montana en la primera temporada.