Miley Cyrus mintió sobre el especial de 'Hannah Montana': "Empecé a promocionar algo que no existía"

Está de moda manifestar cosas para que se hagan realidad, y eso es lo que hizo Miley Cyrus durante los últimos meses de 2025. La cantante estadounidense adelantó algo especial para celebrar el 20 aniversario de la serie Hannah Montana, que empezó su emisión en 2026.

En alfombras rojas y entrevistas, Cyrus no descartaba salir de gira: "Quiero hacer algo significativo, reflexivo y realmente satisfactorio para los fan", dijo en diciembre a Variety. Ahora, en su reciente entrevista con el mismo medio, la artista desvela que estuvo mintiendo.

"He aprendido este hábito terrible —aunque en realidad creo que era un buen consejo— de Dolly", dice en referencia a la estrella estadounidense Dolly Parton. "Me dijo que si quieres que algo ocurra, lo promociones antes de que exista. Así nadie puede decir que no. Así que empecé a promocionar un especial del 20 aniversario de Hannah Montana que literalmente no existía", admite.

De hecho, Cyrus asegura que Disney olvida que sigue conectada con Hannah Montana. "No es solo una serie de televisión. Veo a diario lo importante que es Hannah para la gente. Cuando viajo, la gente me trae merchandising de Hannah. Me preguntan: '¿Vas a hacer otra temporada?'", cuenta.

La importancia de actuar con su padre

En su entrevista con Variety, Miley Cyrus también recuerda lo importante que fue actuar en la serie junto a Billy Ray Cyrus, su padre en la vida real y en Hannah Montana. "Mis padres no necesitaban que yo fuera famosa para sobrevivir o para tener estabilidad", dice sobre alcanzar la fama siendo pequeña. "Lo que les pasa a muchos de estos niños es que sus padres lo quieren más que ellos, o los niños se convierten en responsables de todos los ingresos de la familia. Ese nunca fue mi caso. Cada céntimo que gané fue a mi cuenta bancaria porque mis padres eran buena gente", añade.

En cuanto a su padre en concreto, Cyrus asegura que su camerino estaba conectado con el suyo, algo que tuvo un impacto en su bienestar: "Mi padre estaba en el set todos los días, así que no había nada que pudiera pasar sin que él lo supiera. Nunca hubo un momento en el que estuviera sola en ese camerino". Ahora, Ray Cyrus participará en el especial de Hannah Montana de Disney+, que estará disponible el 24 de marzo.