Así es Steven Labrie, el sustituto provisional en Il Divo tras la muerte de Carlos Marín

La trágica e inesperada muerte de Carlos Marín, cantante español del cuarteto Il Divo, ha acongojado al mundo de la música durante las últimas semanas. A sus 53 años, el barítono falleció tras contagiarse de Covid durante uno de los viajes del grupo y rápidamente fue ingresado en la UCI de un hospital de Manchester, donde permaneció en coma y con pronóstico grave hasta su fallecimiento.

Desde entonces, las muestras de amor hacia la familia y el propio vocalista fallecido no han dejado de repetirse, especialmente de sus propios compañeros musicales. Y es que Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard, los integrantes restantes de Il Divo, son los que más han lamentado su temprano adiós.

Una gira como despedida para Carlos Marín

“Carlos, Sebastien, David y yo comenzamos un viaje juntos hace 17 años”, comienza diciendo Urs en un vídeo publicado recientemente. “Ha sido un recorrido increíble para nosotros cuatro. Hemos tenido el privilegio de cantar y actuar en todo el mundo juntos, ante los mejores fans que ha habido”, explican los artistas, visiblemente afectados.

Según ellos mismos han recordado, Carlos Marín tenía una personalidad "que va más allá de la vida": "Tenía esa extraña combinación de una increíble y hermosa voz, de oro, y un talento absolutamente increíble. Tenía una voz poderosa con un sentido de la interpretación con estilo. Podía cantar cualquier cosa en cualquier escenario”, rememoraban sus compañeros.

Además de su gran voz, los cantantes de Il Divo recordaban el gran sentido del humor que tenía el barítono español, con una risa que "siempre animaba a todos": "Tuvimos la suerte y el honor de poder actuar con él durante tantos años. Vamos a echar profundamente de menos sus bromas, su alegría, su amistad, y lo más importante, su voz brillante”.

Así, desde el grupo, revelaban la puesta en marcha de la Fundación Carlos Marín, además de una serie de conciertos tributo al cantante español: "Para que todo el mundo le recuerde por su hermosa alma, por su forma de cantar increíble, su voz increíble y la hermosa persona que era. Que descanse en paz para siempre”, terminaban diciendo.

Por su parte, el grupo también se ha encargado de anunciar el nombre del cantante que, provisionalmente, se hará cargo de cubrir el hueco de Carlos Marín tras su fallecimiento. Y es que será el cantante barítono mexicoamericano Steven LaBrie el encargado de cumplir con esta difícil tarea, tal y como ha anunciado Il Divo en sus redes sociales.

"Tras el trágico fallecimiento de Carlos Marin de Il Divo, los miembros restantes del grupo multinacional -el estadounidense David Miller, el francés Sebastien Izambard y el suizo Urs Buhler- continuarán su gira en homenaje a Marín. La gira, anteriormente, For Once in My Life Tour continuará como una gira de grandes éxitos e incluirá al vocalista invitado especial, el barítono mexicoamericano Steven LaBrie. La gira estará llena de éxitos de Il Divo de su vasto catálogo de canciones con una increíble producción escénica. Todas las entradas de las fechas programadas originalmente serán aceptadas en los espectáculos de 2022", anunciaba el grupo.

¿Quién es Steven Labrie, el nuevo cantante de Il Divo?

Steven Labrie tendrá la difícil tarea de suplir a Carlos Marín como nuevo vocalista del grupo. Y es que este cantante mexicano ha sido elegido provisionalmente para encarnar el papel que hasta ahora tenía el español en el espectáculo del cuarteto musical.

Este cantante de ópera lírica y también barítono, al igual que Carlos Marín, es un libro abierto en sus redes sociales, donde deja muchas pistas de cuáles son sus aficiones y sus gustos. Si algo podemos entrever de sus publicaciones es que el vocalista mexicoamericano siente una gran pasión por el mundo del fitness y así se lo demuestra a sus más de 8.000 seguidores en Instagram.

Esta pasión por el deporte y la naturaleza también la comparte con su pareja, Adam Nielsen, con el que lleva más de seis años y que también se dedica al mundo de la música: es músico de la Ópera del Met y director artístico asociado de Artes Vocales en la prestigiosa escuela Juilliard.

Situado entre los cinco barítonos líricos más importantes a nivel mundial, el cantante ha cosechado ya grandes hazañas y premios como el Top Prize de 2016 o la prestigiosa beca de la George London Music Foundation.

Tendremos que esperar para ver si el papel de Steven Labrie pasa de mero sustituto temporal a convertirse en el nuevo y definitivo integrante de Il Divo, algo que podría ayudar a despegar su carrera musical más comercial.