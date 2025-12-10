Así suena 'No se me da bien odiarte', la colaboración de Edurne y Leire Martínez

Edurne y Leire Martínez durante la 18º Gala final Mr Gay España | A. Pérez Meca / Europa Press

Dos de las voces más reconocibles del pop español se han unido a favor de la música nacional con un tema pegadizo.

Ellas son Edurne y Leire Martínez, que dieron la sorpresa al anunciar No se me da bien odiarte, una colaboración que forma parte del primer disco de la vasca en solitario, Historias de aquella niña.

Se trata de la segunda pista del álbum, que pilló a todos los fans desprevenidos. Y unos días antes de su estreno, ya hemos podido escuchar un fragmento del tema, que llega acompañado de videoclip.

Ha sido en la visita de Edurne a El Hormiguero por el lanzamiento de su disco navideño Navidad junto a ti. La artista ha aprovechado para presentar este featuring, y el programa presentado por Pablo Motos ha compartido en primicia el estribillo de la canción.

Se trata de un tema de pop en el que las grandes voces femeninas se unen para cantarle al desamor. Todo ello luciéndose en un vídeo musical que las presenta con mucha complicidad.

Edurne también ha revelado que No se me da bien odiartese estrena este viernes 12 de diciembre. "Trabajar con ella es todo un lujo, porque es maravillosa y una artista impresionante", expresó la intérprete de Amores dormidos.