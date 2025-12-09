La historia de la colaboración de Edurne y Leire Martínez

Edurne está más navideña que nunca y se suma a los proyectos musicales que celebran esta festividad con Navidad junto a ti, un álbum que estrenó este noviembre lleno de clásicos y canciones originales perfectas para estas fiestas.

Pero más allá de este disco tan especial, la cantante se suma a otro proyecto con el que marca un antes y un después en la música pop nacional: una colaboración con Leire Martínez.

Y es que Leire Martínez acaba de anunciar su primer álbum en solitario, tras su salida de La Oreja de Van Gogh después de 17 años como vocalista. Este álbum, Historias de aquella niña, llega a nuestras vidas el 20 de febrero de 2026, y en el tracklist se pueden descubrir colaboraciones inesperadas.

Entre ellas se encuentra un featuring entre Leire y Edurne. Se trata de la segunda pista del disco, No se me da bien odiarte, tema en el que las dos voces dulces y potentes se unirán a favor del pop nacional.

De momento parece que tendremos que esperar al estreno del disco para poder escucharla, pero ya se ha convertido en un gran reclamo para los fans de ambas artistas. Y, además, la intérprete de Amores dormidos ha mostrado su ilusión por Instagram de esta unión con su compañera: "Todo un regalazo formar parte de esta maravilla. ¡Eres increíble amiga!", le ha comentado.

Una unión fortalecida en el último año

A Edurne y Leire Martínez las une una generación musical, y que ambas están vinculadas con el formato de Operación Triunfo (una como concursante y otra como jurado). Además, las dos son voces inconfundibles del pop nacional.

Pero, en el último año, han estado unidas también por la misma agencia de management, Must! Producciones, lo que les habrá hecho estrechar lazos y estar en contacto para cantar juntas en una colaboración de ensueño.