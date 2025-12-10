Rosalía añade conciertos en su 'LUX TOUR' tras una preventa de éxito

El LUX TOUR 2026 se ha convertido en una de las giras más demandadas. Y no solo en España, sino que Rosalía también arrasa fuera de nuestras fronteras.

La artista anunció la gira con 42 fechas, cuya preventa fue todo un éxito este martes 9 de diciembre. Quienes no consiguieron entradas para ninguno de sus conciertos tienen una nueva oportunidad el jueves 11 de diciembre, en la venta general.

Pero, además, debido a la altísima demanda por asistir a sus shows, Rosalía ha añadido varias fechas en su gira, de manera discreta: el 17 de junio la artista dará otro concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, mientras que en el 6 de junio suma un espectáculo en el Kaseya Center de Miami.

Esta decisión abre la puerta a que pueda ocurrir lo mismo en España. Aunque todavía no hay nada confirmado, los fans más acérrimos de la intérprete de La Perla han compartido que el Movistar de Madrid podría acoger conciertos el martes 31 de marzo y el jueves 2 de abril, pues no parece haber eventos confirmados en el recinto esos días. Lo mismo ocurre en el Palau Sant Jordi los días 14, 16, 19 y 20 de abril, días disponibles en el pabellón barcelonés.

Sea como sea, la venta de entradas del LUX TOUR está teniendo una demanda sin precedentes tanto a nivel nacional como internacional.