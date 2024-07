Katy Perry filtra su propio álbum con el adelanto de tres nuevas canciones de '143'

A tan solo unas horas de lanzar Woman's World, su nuevo single después de cuatro años de parón musical, Katy Perry deleita a sus fans con el adelanto de tres nuevos temas.

Y es que la cantante ha ido a por todas y en tan solo unos días ha anunciado tanto su vuelta a la música como su nuevo álbum, el cual ha presentado ya con nombre e imágenes y ha marcado el día de su estreno.

Mientras el resto de publicaciones las ha compartido por posts en redes sociales, el anuncio de la nueva canción lo ha hecho a través de un directo de Instagram Live. En él, la cantante de Roar estaba firmando las ediciones en vinilo de su disco 143, pero a la vez ha expuesto fragmentos de nuevas canciones.

"He estado hablando de [hacer] dos álbumes en los últimos ocho años y este es un álbum de baile y un álbum acústico", ha dicho la artista. "Todavía no he hecho el álbum acústico. Bueno, nunca dejamos de escribir, pero finalmente hice el álbum de baile, el álbum que siempre quise hacer", ha expuesto la cantante de California Gurl.

"Este disco tiene muchísima energía, es muy veraniego, tiene un ritmo muy alto", ha descrito. Así, presentó: "Acabamos de celebrar una fiesta familiar con una de las canciones y está llena de alegría, amor y luz".

Tres canciones muy distintas

El primer clip que ha mostrado ha sido con la canción llamada I'm His He's Mine con Doechii, compuesta a partir de un sample del éxito de 1991 de Crystal Waters Gypsy Woman (She's Homeless).

El segundo tema que presentó fue Nirvana, una canción más animada. Y por último puso un fragmento de Gimme Gimme con 21 Savage.

La idea de '143'

Con mucha familiaridad, Katy Perry expuso en el directo de qué va su sexto álbum: "143 es, honestamente, una fiesta de baile". "Todos los fandoms están invitados. Y está lleno de energía, mucho amor, sobre todo mucho amor y ritmo, verano, sexy. Es para todos vosotros".

Aunque el disco no saldrá hasta el 20 de septiembre, Katy Perry ya se ha encargado de abrir apetito a sus fans, que esperaban con ansia nuevo contenido de la artista.