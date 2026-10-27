Aitana, sobre su nuevo disco: "La gente piensa que es rosa, por amor (...) Y no… Es un disco de todo"

Tras finalizar el tramo en España de su Cuarto Azul World Tour, Aitana ha comenzado la etapa internacional de su gira, conquistando otros territorios igual que lo ha hecho en nuestro país.

Unos compromisos que no le restan tiempo para conceder entrevistas en las que contar nuevos detalles sobre su próximo disco, que verá la luz en 2027 como ha explicado en la revista GQ y sobre el que ha ido deslizando pistas en sus redes sociales. "Me apetece que cada disco tenga asociado un color. Es algo que me ha ayudado muchísimo a nivel estético en CUARTO AZUL a la hora de componer".

Eso sí, la barcelonesa ha indicado que, aunque "la gente piensa que es rosa, por amor, era Lover", no es un álbum con una temática exclusiva: "Es un disco de todo. Hay, por supuesto, amor porque estoy en una situación ahora mismo que me rebosa el amor por todas partes a nivel personal (...) Me apetece que sea divertido, con mucha chispa".

"El disco que viene quiero que sea más divertido. Sé que mucha gente lo va a criticar, es como un pop demasiado… de divertirte. Al hacer el disco estando de gira, me imagino en el escenario y pasándomelo bien. Tiene una temática juguetona, como aspiracional. Y quiero que los títulos llamen la atención", ha indicado sobre su proyecto más inmediato, encontrando inspiración en otras estrellas pop como Addison Rae, Dua Lipa, PinkPantheress, Olivia Rodrigo o Amy Allen.

Un álbum para el que tiene 30 demos y aún quiere reunir 30 más, y que no impide que Aitana ya planifique su futuro musical, con la mirada puesta en un disco posterior en el que llega a vislumbrar a Taylor Swift: "Estoy haciendo maquetas para los dos. Son tan distintos. No puedo darte muchas pistas, pero quiero que ese otro disco sea algo más trabajado. No lo quiero comparar con Taylor Swift, porque me van a matar y ya me estoy sintiendo mal, pero si lo quieres poner, el siguiente sería más un folklore, y después un evermore, sin que sea ese género de música porque no tiene tanto que ver conmigo".