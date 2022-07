Como cada año, Cruïlla Barcelona da el pistoletazo de salida con dos jornadas más reducidas en las que impera la música urbana. Este año han ido de la mano jóvenes artistas como Trueno, uno de los representantes del género del momento, con leyendas del rap como Toteking.

También pusieron el toque reivindicativo los mexicanos Molotov, para cogerles el testigo Residente, que empezó su concierto sacando toda la artillería con Pa divertirme, su beef a J Balvin que supone la colaboración número 49 de Bizarrap.

Amaia aparece por sorpresa en el concierto de Rigoberta Bandini

En fin de semana empezó con mucho electropop y mucho rock. Rigoberta Bandini, uno de los grandes reclamos de esta edición —y más ahora que ha anunciado que se retira tras su gira de otoño— empezó uno de los conciertos más multitudinarios en cuanto a público de la noche del viernes.

Lo hizo con In Spain We Call It Soledad, y no faltaron otros hits de la artista como Ay Mamá, en sus versiones génesis y la oficial que presentó a Benidorm Fest; Perra, A ver qué pasa o su nuevo single Así Bailaba.

Lanzado tan sólo unas horas antes de su concierto, muchos esperaban que Amaia, quien colabora en el tema, apareciese por sorpresa. ¡Y así fue! Ambas interpretaron por primera vez en directo este nuevo himno feminista que le da la vuelta por completo a las canciones infantiles de antaño con claro contenido machista.

Sin duda, uno de los momentazos del concierto fue cuando Paula despidió a Amaia a grito de "la atropellada y la retirada", haciendo referencia al anuncio de la DGT que protagoniza la de Pamplona en la que es víctima de un atropello; y a su propio comunicado de que se retirará durante un largo tiempo tras su gira de otoño.

Zahara, la reina del electropop

Otra de las protagonistas de la noche fue Zahara. Justo antes del concierto de Rigoberta Bandini, la andaluza derrochó talento con un concierto en el que pasó del pop más íntimo, al homenaje a su abuela Dolores y al Womanizer de Britney Spears que dio paso a una auténtica fiesta electropop que nos dejó con ganas de que durase muchas horas más.

Dancetería, el éxito asegurado de cualquier noche

Tras el subidón de los conciertos de Zahara y Rigoberta Bandini, la fiesta solo podía continuar creciendo. Y eso solo es capaz de conseguirlo Dancetería, el proyecto conjunto de Miss Caffeina y Varry Brava.

Empezaron los chicos de Varry Brava interpretando sus temas, para después dar paso a Miss Caffeina. Más tardes, las dos bandas de unieron dándole todo el significado al nombre de su proyecto: "Dancetería es un lugar sin prejuicios ni etiquetas. Dancetería es pop, punk, glam, urban… Dancetería es pura fiesta".

La siguiente jornada de Cruïlla Barcelona tendrá más grandes nombres como las leyendas Juan Luis Guerra y Rubén Blades. Les acompañarán artistas como Tamxugueiras, Rozalén, Elefantes, Depredro o Queralt La Hoz, con géneros musicales para todos los gustos.