Austria invoca al fantasma de Edgar Allan Poe con la canción 'Who the Hell is Edgar'

Edgar las ha poseído. Y gracias a eso, el dúo musical que forman las cantantes austriacas Teya y Salena pelean este 11 de mayo por su pase a la final del Festival de Eurovisión 2023.

Al ritmo del tema Who the Hell is Edgar?, las artistas —cuyos nombres reales son Teodora Špirić y Selina-Maria Edbauer— cuentan la historia de cómo el escritor estadounidense y padre del género de terror, Edgar Allan Poe, se ha metido en sus cuerpos para escribir por ellas la canción. Con ella pretenden ganar el ansiado micrófono de cristal y volver a hacerse con el galardón. El mismo trofeo que ganó Austria por última vez en en 2014, cuando Conchita Wurst eclipsó con su Rise Like a Phoenix.

Conchita Wurst interpreta en Eurovisión 2014 Rise Like A Phoenix.

Surgió así. Pura desesperación. Teya fue quien improvisó el ya compartido "tengo un fantasma en mi cuerpo, es un letrista", como una broma para hacía reír a la gente del estudio, tratando de invocar la creatividad. Y acabó añadiendo: "... Edgar Allan Poe". El productor se giró hacia ellas y juntos empezaron a tirar del hilo que poco después convirtió a las amigas vienesas en la propuesta elegida por la televisión pública austríaca para representar al país este 2023.

El resultado ha sido un combinado de ritmo electrónico pop, coros de iglesia y un videoclip que recoge a las cantantes y sus compañeros de oficina bailando como si estuvieran en la mismísima producción del de Thriller, de Michael Jackson, donde los pasos hacia un lado y otro con los brazos en alto imitando unas garras se convirtió prácticamente en un idioma. Vestidas de traje y un bigote con corte de hombre, aparecen listas en el videoclip para conseguir que su idea, con la que quieren hacerse ricas, sea exitosa.

Es la banda sonora perfecta para una posible película de El gato negro, El corazón delator, El cuervo o cualquiera de los reconocidos relatos del escritor Edgar Allan Poe, un icono de la cultura popular.

Teya & Salena en el videoclip del tema que representa a Austria este 2023, Who The Hell Is Edgar?

Lo divertido y animado del tema, plagado de humor e ironía, no resta importancia al verdadero mensaje que se esconde tras él. Una sátira sobre la industria musical y lo duro que es ser compositor y, sobre todo, vivir de ello. "Es el epítome de un artista en apuros", afirman las cantantes a los entrevistadores de la organización, que se conocieron en 2021 en un casting para el musical de la ópera rock Starmania.

En realidad, no importa quién es Edgar

La realidad es que para las artistas austriacas no importa quién es Edgard Allan Poe. Es el mensaje que intentan trasladar en su canción. "A la gente no le importa quién escribe la música realmente. Así que al final del día, incluso si es Edgar Allan Poe, a la mayoría no le importa. Y les debería importar. Les debería importar que somos Teya y Salena", cuentan las artistas en Liverpool.

La existencia de compositores que escriben canciones fantásticas para personas importantes que ni siquiera puede pagar el alquiler es evidente. Esa es la crítica. Y el drama de la profesión. De lo que se gana, normalmente gran parte va para la productora y el resto se reparte entre todo el equipo involucrado. Una referencia más en su tema es la que hacen al "0.003": la cantidad de dinero que un artista consigue por streaming con Spotify. El fácil que consigan que su mensaje cale. Las apuestas posicionan el tema entre los favoritos.

Aunque sí importa quién fue Edgar Allan Poe

Maestro universal del relato corto, renovó la novela erótica con sus historias de terror y fue quien terminó de consolidar la ciencia ficción en la escritura.

Además, Poe también fue de los pocos escritores en vivir solo de la escritura, pagando por ello una vida financiera muy complicada (como anillo al dedo para la canción de las austríacas).

Reconocido fundamentalmente por sus cuentos de terror, Poe marcó la literatura de Estados Unidos y la de todo el globo. Su obra ejerció una influencia que llegó a escritores como Fiódor Dostoyevski, Franz Kafka,​ H. P. Lovecraft o Arthur Conan Doyle. Julio Cortázar tradujo casi todos sus textos en prosa y escribió extensamente sobre su vida y obra. Una influencia que es transversal y llega a otras disciplinas artísticas. Incluso a Eurovisión.

Letra en español de "Who The Hell is Edgar?", de Teya y Salena

Dios mío, eres tan buen escritor

Oh, no soy yo, es Edgar

¿Quién diablos es Edgar?

Hay un fantasma en mi cuerpo y él es un letrista

Es Edgar Allan Poe, y creo que no puede resistirse.

Sí, su cerebro está en mi mano y se mueve muy rápido.

No sé cómo me poseyó, pero estoy feliz de que lo haya hecho.

Porque esta canción se siente especial y me hará rico

Sí, las palabras se están derramando, ¿de qué diablos se trata esto?

Ay, mio padre, hay un fantasma en mi cuerpo, oh-oh-oh-oh-oh

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Édgar Allan, Edgar Allan

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Edgar Allan Poe

Tal vez debería llamar a un médico o a un exorcista.

Tal vez alguien por ahí sepa dónde está Shakespeare para que pueda probarlo.

¿Cuál es tu IPI?

¿Dónde está el A&R?

Chica, llama a Universal, estás a punto de ser una estrella

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Édgar Allan, Edgar Allan

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe