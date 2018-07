Avril Lavigne presenta 'Bad Girl' junto a Marilyn Manson

NUEVO SENCILLO

Te presentamos el el sencillo Bad girl del álbum homónimo de Avril Lavigne. Tras los éxitos de Here's to never growing up, Rock'n'Roll y Let me go, a dúo con su marido Chad Kroeger, la cantante nos sorprende con el rockero tema, Bad Girl, acompañada junto a Marilyn Manson. El álbum saldrá a la venta el próximo 5 de noviembre.