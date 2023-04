Bad Bunny arrasa en Coachella: el primer artista latino en ser cabeza de cartel del festival

Bad Bunny sigue haciendo historia.

Tras sacar el álbum del año Un verano sin ti, cerrar un tour espectacular y anunciar que se retiraba temporalmente de la música, Benito se ha vuelto a subir a los escenarios, pero no ha uno cualquiera: el del famoso Festival de Coachella, siendo el primer artista latino en ser cabeza de cartel de este evento.

El artista puertorriqueño ha ofrecido una de las actuaciones más espectaculares que hemos visto en los últimos tiempos en el festival californiano, y él lo sabía bien y lo ha dejado claro en la intro de su performance.

"Por más de 20 años el sol y las estrellas sorbe el valle de Coachella han sido testigos de los momentos más épicos, los días más alegres y las noches más mágicas (...) Nunca sabemos si una primera vez será la última, pero es aquí donde se ha hecho historia miles de veces con la primera vez de alguien", comenzaba el artista encarrgado de cerrar el festival por todo lo alto.

"En un lugar donde se han presentado los mejores, icónicos artistas, bandas legendarias de todas partes del mundo, míticos personajes del mundo que no sabes si algún día volverás a ver, para ellos también hubo una primera vez, cantando y haciendo magia en el valle de Coachella, una primera vez frente a ustedes. Me vuela la cabeza. Se me hace tan increíble ver la lista legendaria que durante mas de 20 años se han presentado en este lugar, pero más increíble es que de tantas y tantos nunca antes hubo alguien como yo", ha continuado Bad Bunny ante una gran ovación del público.

Y es que el puertorriqueño ha ofrecido una de las intros más épicas jamás vistas, además de un show que quedará para la historia, donde ha interpretado sus mejores éxitos. Hacemos un repaso por los momentos más destacados de su primer fin de semana en Coachella.

Los mejores temas de Un Verano Sin Ti

La canción y Yonaguni con Post Malone

Vuelta al pasado con Si veo a tu mamá y Otra noche en Miami

El perreo duro de Safaera, uno de sus mayores hits

Bad Bunny volverá a actuar en el Festival de Coachella el viernes 21 de abril.