Bad Bunny canta junto a Lunay 'Soltera' como canción exclusiva de su noveno concierto de Madrid

Bad Bunny y Lunay en el concierto de Madrid del 14 de junio. | REDES SOCIALES

El concierto deBad Bunny de este domingo 14 de junio ha sido del o más especial. El show se convirtió en el primero de la gira de DeBí TiRAR MáS FOToS en estar pasado por agua, pero además parece que también se convirtió el primero de Madrid en estar grabado para un posible futuro documental.

Ello apunto a que posiblemente el invitado sorpresa de la noche sería alguien importante en la carrera del puertorriqueño. Y así fue: Lunay irrumpió en el techo de La Casita cuando Bad Bunny terminaba de entonar la introducción de Soltera (Remix), la canción sorpresa de la noche que es una de las más exitosas de su carrera.

Lunay se unió al puertorriqueño ante la ovación de todo el estadio Metropolitano, y además de cantar juntos su remix, como es costumbre el invitado entonó un set propio de distintos temas, destacando entre ellos su hit Aventura.

Así, la lluvia no fue un impedimento para que los artistas lo dieran todo en La Casita del concierto en un concierto de lo más deseado por los fans del Conejito Malo.

Los famosos de La Casita

Este 14 de junio también hubo famosos en La Casita, disfrutando del concierto. La influencer RoRo fue la innegable protagonista, pues interactuó con el artista justo cuando apareció en su set desde este stage B.

Otro famoso detectado por los asistentes que disfrutaba del concierto desde este escenario secundario fue el tenista Carlos Alcaraz, que de manera más discreta se mantuvo en un segundo plano durante el show del puertorriqueño.