¿Qué famosos estuvieron en La Casita de Bad Bunny en el noveno concierto en Madrid?

Bad Bunny ya afronta la recta final de su residencia de conciertos en el Estadio Metropolitano de Madrid. Y parece que la lluvia será el tiempo que tendrá que afrontar el puertorriqueño en sus últimas citas en la capital española.

Así fue en el show dl 14 de junio, el penúltimo de la estadía del artista en España. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que un estadio abarrotado lo diera todo junto al boricua a lo largo de más de dos horas y media.

Y, por supuesto, los famosos volvieron a tener su sitio privilegiado desde La Casita. Algunos de ellos aparecieron en pantalla durante el concierto, y otros han sido vistos de manera más discreta en el segundo escenario del intérprete de Estamos Bien.

La influencer RoRo, protagonista de La Casita

El penúltimo concierto de Bad Bunny estuvo protagonizado por la influencer RoRo desde la famosa Casita. La creadora de contenido - que se está preparando para pelearse en La Velada del Año de ibai de este 2026- interactuó con el artista justo cuando apareció en su set desde este stage B.

Otro famoso detectado por los asistentes que disfrutaba del concierto desde este escenario secundario fue el tenista Carlos Alcaraz, que de manera más discreta se mantuvo en un segundo plano durante el show del puertorriqueño.