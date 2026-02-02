Bad Bunny hace historia en los Premios Grammy, que alzan a Kendrick Lamar y Lady Gaga

La 68º edición de los Premios Grammy queda para la historia de la música.

La ceremonia tuvo lugar en el estadio Crypto.com Arena, situado en el corazón de Los Ángeles, y contó con la conducción del cómico Trevor Noah por última vez, cerrando un ciclo de varios años como maestro de ceremonia.

Los grandes premiados y protagonistas de la noche fueron Kendrick Lamar, Bad Bunny y Lady Gaga.

Bad Bunny hace historia

El exitoso álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS del puertorriqueño Bad Bunny se convirtió en el primer disco totalmente en español en la historia en recibir el premio a Álbum del año.

Bad Bunny se embolsó también varios premios más, como el Grammy a Mejor álbum de música urbana con DeBÍ TiRAR MáS FOToS, y al recibirlo cargó contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Kendrick Lammar bate récords

La 68° edición de estos galardones estuvo marcada por Kendrick Lamar, líder la lista de nominaciones con un total de nueve, incluyendo las categorías reinas por su álbum GNX, seguido por Lady Gaga, con siete candidaturas, y el puertorriqueño Bad Bunny, que acumulaba seis menciones. Finalmente el puertorriqueño se hizo con tres estatuillas, la estrella del pop con dos y el rapero con cinco, siendo el más premiado de la noche.

Además, Lamar se convirtió en el rapero con más premios Grammy de la historia al totalizar 27 y superar los 25 gramófonos acumulados de Jay-Z.

El tema luther, de Lamar con SZA, se coronó con el Grammy a grabación del año, mientras que Mayhem representa ya para Lady Gaga el 15° Grammy de su carrera, al imponerse en el apartado de mejor álbum pop.

La sorpresa de Billie Eilish

Por otro lado, Billie Eilish logró, con el tema WILDFLOWER, el Grammy a canción del año y frustró a Golden, del fenómeno de Netflix KPop Demon Hunters.

Y la cantante británica Olivia Dean conquistó el premio Grammy al Mejor nuevo artista al superar a Addison Rae, Alex Warren, The Marías y Lola Young, entre otros. Por su parte, Young se hizo con el premio a Mejor interpretación pop solista gracias a su éxito Messy.