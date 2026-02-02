El reivindicativo discurso de Bad Bunny en los Grammy contra el ICE: "Somos seres humanos y estadounidenses"

Los Premios Grammy 2026 han estado cargados de sorpresas en la entrega de sus galardones, de grandes actuaciones y de mucha reivindicación de la mano de artistas como Bad Bunny , que ha aprovechado su proyección para cargar contra los controles abusivos de inmigración en Estados Unidos de parte del ICE.

Los Premios Grammy han sido el escenario perfecto para la reivindicación en su 68º edición.

Ha sido Bad Bunny el gran protagonista, quien ha aprovechado el micrófono para mostrarse públicamente en contra de los controles del Servicio de Control de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos, más conocidos como ICE.

El artista puertorriqueño se ha alzado este domingo con un Premio Grammy por el Mejor Álbum de Música Urbana con Debí tirar más fotos en una gala celebrada en Los Ángeles y en la que el cantante estaba nominado en total en seis categorías.

"Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ICE, fuera. No somos salvajes, no somos animales, somos seres humanos y somos estadounidenses", ha dicho al recoger su cuarto galardón, mostrándose totalmente en contra de las polémicas redadas de la mencionada brigada que se han saldado con la muerte de dos manifestantes en apenas dos semanas.

Un discurso contra el odio

Además, el artista ha hecho un alegato contra los discursos de odio en la 68º edición de los Grammys ante el que ha recibido una ovación del público, afirmando que "el odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Por eso, por favor, tenemos que ser diferentes".

Bunny ha sido uno de los grandes premiados de la noche, y el gran protagonista por sus palabras. El puertorriqueño se ha hecho con otra estatuilla por la Mejor Interpretación de Música Global con EoO. Y también se ha alzado con el preciado Mejo Álbum del Año ante las nominaciones de aristas como Lady Gaga y Sabrina Carpenter.

También ha apelado a los derechos de las minorías la cantante Olivia Dean, que se ha alzado con el premio a la Mejor Artista Revelación defendiendo desde el escenario que "estoy aquí como nieta de un inmigrante, soy fruto de la valentía y creo que esas personas merecen ser homenajeadas".