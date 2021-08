Bad Bunny reúne a Aventura 10 años después para la bachata 'Volví'

Hace unos meses te contábamos qué había sido de los miembros de Aventura, aquella formación que consiguió el éxito mundial con Obsesión, pero que poco después despareció.

Sin duda, el que mejor supo sacar provecho al grupo fue Romeo Santos, conocido como El rey de la bachata, que ha continuado con su exitosa carrera en solitario.

Pero diez años después de su disolución, Santos ha vuelto a reunir a sus antiguos compañeros para un lanzamiento muy especial: Volví, donde colabora nada más y nada menos que Bad Bunny.

Volví es exactamente lo que podíamos esperar de la unión entre el puertorriqueño y Aventura. Benito se encarga de la parte más 'nasty', como el propio Romeo Santos le dice, mientras él se decanta por su lado más delicado y romántico.

El vídeo cuenta ya con más de dos millones y medio de reproducciones en menos de un día de su lanzamiento y se ha convertido en Trending Topic, donde los seguidores de los artistas han enfatizado en momentos concretos el vídeo.

LETRA DE 'VOLVÍ', DE AVENTURA Y BAS BUNNY

{Intro}

[Romeo]

¿Dime porque le tira piedras a la Luna?

Tan ilógico como extraerme de tu piel

Después De Dios, soy tu todo Mujer

¿Que tal te esta yendo con el?

{Coro}

Yo se que al final

Ami no me olvidas tan si quiera un poco

Al final, Baby tu extrañas como yo te toco

Recuerda, de tu cuerpo se yo mami

Cada rincón por dentro y por fuera

Dile que volví por ti

{Verso}

[Bad Bunny]

Ye ye ye ye

Yo soy ese tatuaje mami que no se te borra

Sin palomerias yo no bajo con cotorra

Dile al bobo ese que en mi siempre es que tu piensas

Que cuando el termina cuando apenas tu comienza

Y Ahi eh

ahi eh

Cuando tu siente la diferencia

Yo siempre te daba con consistencia

Dile que se retire y haga su diligencia

Por que volví, por ti

Pa hacértelo bien rico como te gusta a ti

Ponte en cuatro y te la saco como lo hace Tatis

Te montaste en la jeepeta y no tenias panti

So no te engañes

Que es imposible que no me extrañes

Lo de nuestro es de año, no hay forma que se dañe

Con el ni sudad no hace falta ni que tu te bañes

Después de los polvo conmigo,

Las sabanas hay que botarla

Toalla pa la nena pa secarla

No Quiero otra, tu eres la que sabes sacarla

Hoy vine pa rescatarla

[Romeo]

So Nasty

{Coro}

Yo se que al final

Ami no me olvidas tan si quiera un poco

Al final, Baby tu extrañas como yo te toco

Recuerda, de tu cuerpo se yo mami

Cada rincón por dentro y por fuera

Dile que volví por ti

{Verso}

[Romeo]

Yo

¿Como Carajo ese palomo va a compararse conmigo?

Ni te conoce mientras yo soy tu delirio

Tengo la fecha escrita en el calendario

Si yo volví a Aventura, tu regresas a mi lado baby

Que cuente las horas

Es su destino tu y yo tenemos historia

Para que vea que el dinero no lo es todo

Te enamore con mi lujuria yo controlo

Tuuuuuuuuu

Sabes que ese tipo es temporal

Anda arranca y dile

Tuuuu

Despide de una vez a ese cab..

{Puente}

[Bad Bunny]

Por que volvi, por ti

Pa hacértelo bien rico como te gusta a ti

Ponte en cuatro y te la saco como lo hace Tatis

Te montaste en la jeepetas y no tenias panti

[Romeo]

Porque volví, Mami por ti

Lo haces con el,pero pensando en mi

Inconforme con ese infeliz

Hey, you end up with me

{Coro}

[Romeo & Bad Bunny]

Yo se que al final

Ami no me olvida tan si quiera un poco

Al Final,

Baby tu te mojas cuando yo te toco

Recuerda, de tu cuerpo se yo mami

Cada rincón por dentro y por fuera

Dile que volví por ti

{Outro}

[Bad Bunny]

Bad bunny baby be be

Bad bunny baby be be

Te toca a ti Romeo, Dile

[Romeo]

Aventura

[Todos]

Tu eres mia bebe

Tu eres mia bebe

Vamos hacerlo otra vez

Vamos hacerlo otra vez

Tu eres mia bebe

Tu eres mia bebe

Vamos hacerlo otra vez (Hehe ey)