Bad Bunny y Los Riviera Destino rompen los estereotipos de paternidad con ‘Flor’

Tras su colaboración con BTS, Charli XCX presenta nuevo tema, titulado 'Blame It On Your Love' y en colaboración con Lizzo. Pero esta no es la única sorpresa de la artista, que también ha anunciado el lanzamiento de su próximo álbum, para el 13 de septiembre, y una gira de conciertos que pasará por España, el 20 de noviembre en Madrid y 22 de noviembre en Barcelona.