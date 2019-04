Bad Bunny sobrevuela en un jet ski una isla desierta con Diplo en '200 mph'

Tras presentar el vídeo de Back In The City y Mi Persona Favorita, Alejandro Sanz lanza un vídeo promocional de El Trato, canción que abre su último álbum #ElDisco. A través de las imágenes, el artista nos hace reflexionar sobre las pequeñas cosas de la vida que hacen sentirnos bien y que en muchas ocasiones no les damos importancia.