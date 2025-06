Bad Gyal anuncia una novedad en sus conciertos

La cantante Bad Gyal se ha convertido durante los últimos años en una de las grandes referentes de la música urbana en nuestro país. Un éxito amparado por su versatilidad a la hora de crear canciones casi en cualquier estilo como el dancehall, reguetón, dembow o bachata.

Sin embargo, uno de los elementos más constantes de su sonido ha sido el empleo del autotune en los arreglos vocales, una modificación que también ha utilizado en sus espectáculos en directo a lo largo de su carrera. Sin embargo, la catalana parece haber decidido dejar de utilizarlo en sus próximos compromisos, dejando que sea únicamente su voz la que se proyecte en los conciertos.

"Yo creo que hay que seguir los instintos de una misma y probar lo que a una le apetezca probar, ¿no? No sé, iré probando, a ver con qué me siento más cómoda. Aunque lleve ya un tiempo siendo artista y haciendo shows, siento que no por eso me tengo que privar de probar otras maneras. No sé", ha asegurado Bad Gyal.

Una novedad que ya puso en práctica durante su última actuación en Ibiza, donde Alba Farelo, nombre real de la cantante, estrenó su gira de verano en España Bikini Badness y sus fans pudieron comprobar la nueva modalidad.

Un espectáculo en el que la catalana también aprovechó para presentar Da Me, su nuevo y explícito single, cuyo videoclip ha generado un aluvión de comentarios.

Habrá que ver cuál es la acogida que tiene esta iniciativa entre sus fans, ya que algunos han manifestado su contrariedad debido a que el autotune es uno de sus elementos favoritos de los shows de Bad Gyal, aunque la artista parece convencida de su decisión.