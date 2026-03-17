Bebe Rexha presenta ‘New Religion’, el electrizante tema principal de su nuevo álbum

Bebe Rexha presenta New Religion, un himno dance de alto voltaje inspirado en el clásico atemporal de las discotecas Insomnia, del legendario grupo electrónico Faithless, aunque reinterpretado para una nueva era.

Como tema principal de su próximo álbum, DIRTY BLONDE, New Religion entrelaza la hipnótica línea de bajo del tema original con la poderosa interpretación vocal de Rexha, transformando un hito de la música dance de 1995 en un tema moderno y elegante para discotecas.

Este lanzamiento marca un nuevo capítulo para Bebe Rexha, quien ha lanzado a lo largo de su carrera grandes temas como In the Name of Love o Me, Myself & I y continúa difuminando las fronteras entre el pop, el dance y la música electrónica mediante canciones innovadoras y éxitos globales que encabezan las listas.

Reconectando con la música

"'New Religion' es mi salvación en la pista de baile. Se trata de dejarse llevar y perderse en la música. Estaba pasando por un momento difícil cuando la escribí, y me di cuenta de que la música siempre había sido lo único que nunca me había abandonado; siempre me ha apoyado, incluso en una industria dura y un mundo complicado. Quería escribir una carta de amor a la música misma", confesó la cantante.

Y es que para Rexha esta canción le ha hecho volver a recordar que la música es capaz de hacerla sentirse a salvo y recordar esa chispa. "Espero que cuando la gente la escuche, les den ganas de levantarse y bailar, pero más que eso, espero que les haga sentir vivos".