"Me prohíben subir al vuelo": Bebe Rexha denuncia que ha recibido amenazas por hablar en albanés en un aeropuerto

La cantante Bebe Rexha ha utilizado sus redes sociales para denunciar públicamente una injusticia de la que habría sido víctima en un aeropuerto.

La artista ha asustado a sus seguidores con una serie de stories en Instagram llorando totalmente desconsolada, a los que ha acompañado de un mensaje que ha conmocionado: "Me amenazaron porque pensé que el agente de seguridad era albanés".

"Hablé con él en albanés y le pregunté dónde podía conseguir mi billete, pero ahora me prohíben subir al vuelo", ha explicado la intérprete de Say My Name.

Acto seguido, Bebe Rexha ha subido un comunicado contra la aerolínea: "Creo que esto es un crimen de odio porque soy albanesa".

La cantante se ha referido entonces al trabajador con el que habló en albanés en un primer momento: "No me dejó saber su nombre. Continuó abusando de mí mentalmente para hacerme sentir que era más poderoso de lo que era".

Asimismo, ha mencionado al resto de trabajadoras: "Ninguna de las mujeres de Lufthansa intervino ni dijo nada".

"No me quiso dar su nombre. Pero acabo de descubrir que trabaja para ATSG, una empresa de servicios de control de documentos contratada por Lufthansa", ha explicado la artista. Por lo que parece, Rexha tomará medidas legales por lo sucedido.