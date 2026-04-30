Milo J homenajea a la cultura latinoamericana en un Tiny Desk cargado de referencias

Con este Tiny Desk, Milo J reafirma su lugar como uno de los artistas argentinos más relevantes del panorama, junto a una banda de músicos y la murga uruguaya Agarrate Catalina.

En el set, cantó los temas de su más reciente disco La Vida Era Más Corta —Recordé, Solifican12, Bajo de la piel, Niño y Luciérnagas—, e incluso un tema inédito bajo el nombre Cuestiones.

Además, las raíces folklóricas han sido las grandes protagonistas de este concierto, donde la canción popular argentina y la murga uruguaya han compartido un espacio cargado de referencias a la cultura argentina.

Un retorno a la tradición

Con su disco La Vida Era Más Corta, Milo J entregó al mundo un acercamiento al folklore, la nueva canción, la murga y la zamba al sonido del siglo XXI.

Ahora, en su Tiny Desk, Milo J ha traído al plano de lo mainstream todas esas historias olvidadas, las heridas sociales y personales y los sonidos que han quedado relegados.

Géneros como la zamba, la chacarera y el chamamé han convivido con la samba carioca, la nueva canción chilena, la salsa, coros de murga y aires norteños; todo ello impulsado por la fuerza de los instrumentos en directo.

Referencias culturales

Más que un pequeño escritorio, lo que Milo J ha montado es un altar a la cultura.

Un banderín del Club Deportivo Morón (equipo del que Milo J es hincha), el mate y el termo, el Martín Fierro, un pañuelo de las Abuelas de Plaza de Mayo, una muñequita de lana con la inscripción “Nunca Más”, la bandera argentina, una revista de Mercedes Sosa, un trofeo del gallo, una chapa de las Islas Malvinas y un vinilo de Horacio Guarany.

Además, estuvo presente el poncho que Soledad Pastorutti le entregó como legado en el Festival de Cosquín, el encuentro más emblemático del folklore argentino

Todos estos elementos no son solo adornos sino un homenaje al barrio, a la historia, al cancionero y a la memoria.