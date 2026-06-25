Becky G anuncia 'BARAJA BENDITA', su quinto álbum de estudio

Becky G vuelve tras tres años desde su último proyecto con BARAJA BENDITA , un disco que publicará en agosto y en el que plasmará, a base de canciones, lo importante que es "elegir tu propio destino y ser dueño de tu próximo paso".

Becky G está de vuelta, y sin más preámbulos ha anunciado BARAJA BENDITA, el que se convierte en su quinto álbum de estudio. El proyecto llegará a nuestras vidas el 14 de agosto, tres años después de su último disco, Esquinas, publicado en 2023.

A través de una publicación de Instagram, la estadounidense ha mostrado con un carrusel de imágenes la portada del disco, pero también su interior y hasta su versión en vinilo. Además, ha desvelado alguna que otra canción del tracklist con las fotografías.

"He pasado años dejando que la gente conozca a Becky G primero y dejar que descubran a ReBBeca más tarde. Este álbum deja de explicar la diferencia, con las dos Bs - tanto apareciendo como diciendo sus verdades - BB lo abraza todo", ha explicado la artista en la publicación, explicando que el título del álbum es un juego con la letra 'B' de su nombre.

La intérprete de Mayores ha compartido detalles del proceso de creación del disco: "Estos últimos 2 años creando este álbum me llenaron de alegría y orgullo. Me dieron el tiempo para entenderme mas a mi misma y mi evolución! He estado disfrutando tanto de cada canción solitaaaaaa en el estudio, mi casa, en el carro pero ahora falta nada para que ustedes tambien puedan escucharlo y ojalá lo podamos cantar y bailar juntos aun massssss pronto!!!".

Ilusionada, Becky G ha aprovechado la publicación para tener unas bonitas palabras hacia sus fans: "Muchos de vosotros habéis estado aquí desde el principio, y os doy las gracias por permanecer en el juego conmigo durante tanto tiempo..."

"BARAJA BENDITA es sobre elegir tu propio destino y ser dueño de tu próximo paso", ha adelantado, finalmente, la artista.