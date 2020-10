Lola Índigo desnuda su alma en '¿Cómo te va?' con Beret

Lola Índigo sorprende con '¿Cómo te va?' junto con Beret y lo hace cambiando de registro y mostrando sus sentimientos.

La canción viene acompañada de un videoclip protagonizado por la artista y Miguel Herrán, conocido por su papel en La Casa de Papel y en Élite. A través de las imágenes, descubrimos a una Lola Índigo rota de dolor tras separarse del actor, que sufre un trágico final.

'¿Cómo te va?' es el primer tema que Lola Índigo presenta sin coreografías, mostrando así otra faceta y su lado más sincero a través de la música y las emociones.

La canción llega tras crear expectación en las redes sociales. Lola Índigo confirmó su colaboración con Beret y anunció la participación de Miguel Herrán después de haber eliminado todas sus publicaciones de Instagram. Además, en Twitter, colgó el cartel promocional de un nuevo tema, del que solo se ponía adivinar el título y un desconocido número de teléfono que aparecía en la promoción. Los fans comenzaron a especular, pero de poco les sirvió: Lola Índigo borró la publicación, aunque no se sabe el motivo.

LETRA DE '¿CÓMO TE VA?' DE LOLA ÍNDIGO Y BERET

Aunque sé que el cielo no existe (Yeah)

Yo creí en lo que prometiste

Tuve miedo y tú me cogiste

Me consolaste y luego me jodiste (Yeah)

Fue criminal lo que tú me hiciste

Regué la flor y tú la puliste

Yo era metal y tú me oxidaste

Me echaste la culpa y luego te marchaste (Yeah-eh)

Yo no quise ser la primera

Ni el amor de tu vida siquiera

Fui tu amiga, fui tu consejera (Ah-ah)

Me dejé llevar y no valió la pena, no (Ah)

¿Dónde estás? ¿Cómo te va?

Me pregunto si aún sigo sola

Tu recuerdo no se va

No es momento que vuelvas ahora (Ah-ah)

¿Dónde estás? ¿Cómo te va?

Me pregunto si aún sigo sola

Tu recuerdo no se va

No es momento que vuelvas ahora

¿Cómo te explico quién era por ti?

¿Cómo te explico si no estás aquí?

Te prometí el cielo y no tuvo sentido

Porque en realidad ya estábamos allí

Pero ella se va, se va, se va

Sabiendo que añora lo que deja atrás

Porque ella se irá, se irá, se irá

Solo porque nunca me supe explicar

Tú eres como el viento y ya no te respiro

Nunca fuimos lentos, es que no había camino

Yo no estoy con nadie, y tú solo conmigo

Nos cortamos y aún así crecimos

Yo no quise ser la primera (Ah-ah)

Ni el amor de tu vida siquiera (Ah-ah)

Fui tu amiga, fui tu consejera (Ah-ah)

Me dejé llevar y no valió la pena, no (Ah)

¿Dónde estás? ¿Cómo te va?

Me pregunto si aún sigo sola (Ah-ah)

Tu recuerdo no se va

No es momento que vuelvas ahora

¿Dónde estás? ¿Cómo te va?

Me pregunto si aún sigo sola (Ah-ah)

Tu recuerdo no se va

No es momento que vuelvas ahora

Que ya no estoy quiere' cambiar

Yo me di cuenta

Tú fuiste mi debilidad

Duele y aprieta

Por eso no vuelva', yo ya no confío

Cuando estás tú cerca solo siento frío

Lloraré mis penas, saltaré al vacío

Yo saldré de esta pero no contigo

Yo no quise ser la primera (Ah-ah)

Ni el amor de tu vida siquiera (Ah-ah)

Fui tu amiga, fui tu consejera (Ah-ah)

Me dejé llevar y no valió la pena, no (Ah)

¿Dónde estás? ¿Cómo te va?

Me pregunto si aún sigo sola (Ah-ah)

Tu recuerdo no se va

No es momento que vuelvas ahora

¿Dónde estás? ¿Cómo te va?

Me pregunto si aún sigo sola (Ah-ah)

Tu recuerdo no se va

No es momento que vuelvas ahora

