Belén Aguilera revela la fecha de estreno y tracklist de 'Mediterrania'

Belén Aguilera ya lo avisó, su próximo EP "es un proyecto que es Géminis" y ahora ya tenemos la confirmación oficial...

Este 12 de junio llegará Mediterrania, el quinto disco de la cantante, que marcará además un contraste con su último proyecto Anela.

“Considero que Anela fue un proceso de sanación y lo ubico como en un limbo muy transitivo, de ser más un camino que una meta. Nunca me he considerado una cosa, siempre he sido alguien que fluctúa y que puede orbitar en espacios opuestos. Sentía que tenía que reflejar un statement, todo desde una mirada interna más no externa.”, compartió Belén en entrevista con Animal MX.

Además, por la portada ya podemos ver que el universo que genere jugará con lo mágico y lo onírico, como ya nos ha acostumbrado la barcelonesa en otros proyectos, trayendo además una era más luminosa a sus fans.

Hay que recordar además que ya hemos podido escuchar algunos de los temas de este próximo lanzamiento, como sonlibre albedrío, mejores momentos y mis amigos.

Tracklist de 'Mediterrania'